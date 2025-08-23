Propos de Salvini sur Macron: la France hausse le ton avec l’Italie

Jeanne Accorsini / Sipa

La France a convoqué, jeudi, l’ambassadrice d’Italie à Paris après des propos jugés « inacceptables » du vice-premier ministre Matteo Salvini visant Emmanuel Macron. Cet épisode rappelle le précédent de février 2019, lorsque Paris avait rappelé son ambassadeur à Rome après des déclarations similaires, illustrant des tensions récurrentes entre les deux pays malgré une coopération affichée sur le soutien à l’Ukraine.

Un rappel à l’ordre dans un contexte fragile

La France a convoqué Emanuela D’Alessandro, ambassadrice d’Italie, après les propos de Matteo Salvini sur l’engagement militaire français en Ukraine. Selon une source diplomatique, il a été précisé à la représentante italienne que ces déclarations « allaient à l’encontre du climat de confiance » et risquaient de nuire à la relation historique entre les deux pays. Malgré des efforts récents pour rapprocher leurs positions sur des dossiers européens sensibles, notamment le soutien à l’Ukraine, cet épisode démontre que la relation franco-italienne demeure fragile. Une analyse détaillée des échanges bilatéraux récents pourrait éclairer les enjeux actuels.

Des propos de Matteo Salvini qui attisent la polémique

Lors d’un déplacement à Milan, Matteo Salvini a vivement réagi à la possibilité d’un déploiement de troupes italiennes en Ukraine après un cessez-le-feu, comme envisagé par la France et le Royaume-Uni. Il a suggéré qu’Emmanuel Macron « y aille lui-même », casque et fusil en main. Le chef de la Lega, connu pour ses positions antimigrants et proche de Marine Le Pen, avait déjà qualifié le président français de « fou » en mars, l’accusant de « pousser l’Europe à la guerre » contre la Russie.

Ces déclarations successives soulignent les divergences profondes sur la stratégie européenne et pourraient compliquer les relations bilatérales. Pour l’instant, aucune mesure supplémentaire n’a été annoncée par Paris, mais cette convocation met en lumière la persistance des tensions diplomatiques entre la France et l’Italie, dans un contexte européen déjà fragilisé par la guerre en Ukraine.