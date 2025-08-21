Russie : la mise en garde du Kremlin après la rencontre Trump – Zelensky

Sergueï Lavrov - Photo : © AFP

Lors d’un échange téléphonique avec Donald Trump, Vladimir Poutine a proposé une rencontre avec Volodymyr Zelensky à Moscou. Le président ukrainien a décliné, tandis que Moscou souligne que de telles discussions doivent intervenir seulement en phase finale d’un processus de paix. Le chef de la diplomatie russe met en garde contre toute tentative occidentale d’écarter la Russie des garanties de sécurité.

Un sommet repoussé et des conditions strictes

Le président russe Vladimir Poutine a évoqué, en début de semaine, la possibilité de recevoir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Moscou. Cette idée, transmise à Donald Trump lors d’une conversation téléphonique lundi soir, a été rejetée par le dirigeant ukrainien, selon plusieurs sources diplomatiques.

Moscou précise qu’une telle rencontre n’aurait de sens qu’à la fin de négociations globales visant un accord de paix. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné mercredi que précipiter un sommet risquerait de « détériorer la situation ». Pour la Russie, l’étape actuelle doit rester centrée sur la préparation et sur l’élaboration d’un cadre solide, plutôt que sur une réunion symbolique.

Ce rappel intervient après deux séquences diplomatiques récentes : le sommet de début août en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, sans résultat concret, et la visite à Washington de Volodymyr Zelensky accompagné de dirigeants européens. Ces rencontres, médiatisées, n’ont pas abouti à une avancée, mais elles ont placé la question d’un futur format trilatéral au centre des débats.

Les mises en garde de Moscou

Au-delà du calendrier d’un éventuel sommet, Sergueï Lavrov a critiqué la stratégie des pays européens, accusés de pousser à une « escalade agressive » en incitant Washington à poursuivre l’aide militaire à Kiev. Selon lui, les partenaires occidentaux tentent « maladroitement » d’influencer le président américain.

Le chef de la diplomatie russe a également affirmé que discuter de garanties de sécurité sans associer Moscou serait « utopique ». Il a insisté sur le fait que les questions de sécurité collective doivent nécessairement inclure la Russie.

Cette position s’inscrit dans la ligne constante du Kremlin : toute initiative occidentale, qu’il s’agisse d’un projet d’accord ou de garanties pour Kiev, sera jugée caduque si elle ne prend pas en compte les intérêts de Moscou. Les déclarations russes viennent ainsi tempérer les attentes d’un règlement rapide et confirment qu’un éventuel sommet entre les présidents russe et ukrainien doit être « préparé avec le plus grand soin ».La Russie rappelle ainsi qu’elle demeure un acteur incontournable dans la recherche d’une issue à la guerre en Ukraine.