Russie – Ukraine : Ramaphosa presse pour une rencontre Poutine – Zelensky

Cyril Ramaphosa (DR)

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé samedi à la tenue rapide de discussions impliquant la Russie, l’Ukraine et les États-Unis, alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Des entretiens avec d’autres dirigeants européens sont également prévus dans les prochains jours pour soutenir la diplomatie internationale.

Pourparlers multilatéraux en priorité

Cyril Ramaphosa a discuté avec Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, pour promouvoir des rencontres directes entre Kiev, Moscou et Washington. Selon la présidence sud-africaine, ces échanges sont essentiels pour affirmer la volonté des parties de mettre fin au conflit. L’initiative vise aussi à mobiliser le Sud Global afin de renforcer la pression en faveur de la paix.

Publicité

Lors de cette conversation téléphonique, Volodymyr Zelensky a réitéré sa disponibilité pour rencontrer le dirigeant russe, tout en reprochant à Moscou de retarder le processus. Il a invité la communauté internationale à envoyer des signaux clairs pour inciter la Russie à avancer vers la négociation. Ces propos reflètent l’urgence d’une médiation concrète pour favoriser un dialogue constructif.

Coordination avec l’Europe

Cyril Ramaphosa a également échangé avec le président français Emmanuel Macron et le président finlandais Alexander Stubb pour organiser la coopération européenne autour de la crise. D’autres contacts avec des responsables du continent sont programmés dans les prochains jours et semaines, afin de soutenir la tenue des discussions et d’encadrer les étapes diplomatiques suivantes.

La présidence sud-africaine souligne que ces initiatives cherchent à structurer un agenda précis pour les futurs pourparlers, en tenant compte du cadre juridique et politique de la guerre en Ukraine. Elles pourraient inclure des discussions sur les cessez-le-feu, les mécanismes de surveillance et la sécurité des populations affectées. La suite des rendez-vous diplomatiques permettra d’évaluer l’implication réelle des différentes parties et la progression vers un règlement durable du conflit.