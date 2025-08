Sécurité au Maghreb : ce pays signe un accord avec la Chine

Photo DR

La Mauritanie poursuit sa stratégie d’ouverture en matière de coopération sécuritaire. Le pays vient de franchir une nouvelle étape en signant un mémorandum d’entente avec la Chine dans le domaine militaire.

Cet accord a été officialisé le jeudi 31 juillet 2025, selon les informations relayées par l’Agence Ecofin. Sur le réseau X, le chef de la diplomatie mauritanienne, Mohamed Salem Merzoug, a précisé les grandes lignes du partenariat.

Publicité

IIl a évoqué la volonté de renforcer la coordination entre les deux États en matière de sécurité, d’améliorer les capacités opérationnelles et humaines, et de faire face aux menaces actuelles tout en respectant la souveraineté nationale.

L’accord s’inscrit également dans le cadre des engagements internationaux, notamment ceux de la Charte des Nations Unies.Cette coopération s’insère dans un contexte régional complexe. Située dans la zone sahélienne, la Mauritanie doit composer avec des risques multiformes : terrorisme, trafics de toutes sortes, criminalité transfrontalière.

Pour y faire face, les autorités privilégient une approche diversifiée, multipliant les partenariats stratégiques. Le rapprochement avec Pékin illustre ce choix de diversification. Il permet à la Mauritanie de s’appuyer sur l’expérience de la Chine dans certains domaines techniques, tout en gardant le contrôle de sa politique de défense.

Le contenu précis de ce nouveau cadre de coopération n’a pas encore été entièrement dévoilé, mais il pourrait inclure à l’avenir des échanges de formation, du soutien logistique, ou encore du transfert d’expertise.

Publicité

Cette signature marque aussi un nouvel exemple de l’ancrage progressif de la Chine dans les affaires de sécurité du continent africain. De plus en plus présente dans les secteurs économique et technologique, la Chine étend peu à peu sa présence vers les volets sécuritaires, à travers des accords ciblés et des coopérations bilatérales