Sénégal : 65 ans de coopération avec le Japon célébrés à Osaka

Le Président Bassirou Diomaye Faye a profité de la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025 pour exposer ses priorités économiques et sociales. Devant investisseurs et partenaires, il a souligné les axes majeurs de la Vision Sénégal 2050 et appelé à renforcer les liens avec le Japon, 65 ans après l’établissement des relations diplomatiques.

Les axes stratégiques présentés par le Chef de l’État

Lors de son allocution, le Président a mis l’accent sur la transformation énergétique, annonçant l’objectif d’atteindre 40 % d’énergies renouvelables d’ici 2030. Le développement de l’agro-industrie a également été mis en avant, avec la volonté de valoriser les terres cultivables et de promouvoir la transformation locale des produits agricoles.

Au-delà de ces secteurs, le Chef de l’État a souligné la nécessité de consolider les infrastructures, de moderniser le numérique et de renforcer la souveraineté pharmaceutique. L’innovation, la télémédecine et l’investissement dans le capital humain, notamment une jeunesse qualifiée, constituent d’autres priorités majeures. Ces orientations sont présentées comme les piliers de la stratégie nationale à long terme.

A la veille de cette célébration à Osaka, le Président avait tenu une rencontre avec des PME et PMI sénégalaises présentes sur place, selon RTS. Cette séance de travail visait à mettre en lumière le rôle des entreprises nationales dans la croissance et à préparer leur insertion dans des partenariats internationaux.

Un cadre de coopération renforcé avec le Japon et les investisseurs

La Journée du Sénégal a aussi permis de célébrer les 65 ans de coopération diplomatique avec le Japon, un partenaire historique dans les domaines de l’éducation, des infrastructures et de la santé. Devant un parterre de décideurs et d’investisseurs, le Président a insisté sur l’importance de bâtir une économie inclusive, compétitive et résiliente.

Le Chef de l’État a lancé un appel au secteur privé international, invitant les acteurs économiques à poursuivre les échanges lors du prochain Forum Invest in Senegal, prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar. Ce rendez-vous doit permettre de consolider les discussions initiées à Osaka et de formaliser de nouveaux accords commerciaux et industriels.

Cette étape marque une volonté claire du Sénégal de se projeter dans un modèle de développement tourné vers la durabilité et l’innovation.