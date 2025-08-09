Sénégal : Absent de la liste des 12 Lions, Sané exprime sa frustration

Photo Unsplash

La révélation de la liste définitive des 12 Lions retenus pour l’AfroBasket 2025 a suscité de vives réactions, y compris au sein même du cercle des joueurs. L’ailier Babacar Sané, pourtant habitué des rassemblements, n’y figure pas. Sur ses réseaux sociaux, il avait déjà réagi avec une phrase courte mais lourde de sens : « That’s crazy. Good luck to y’all tho ». Ce message, presque lapidaire, résume l’amertume ressentie par un joueur qui a souvent répondu présent, même dans des conditions contraignantes.

Des sacrifices qui laissent un goût amer

Dans une intervention accordée à l’émission Rapatak Show, Sané est revenu sur les coulisses de sa non-sélection. Il explique avoir été informé en aparté que son absence était due au remplacement d’un meneur blessé par un autre meneur, ce qui l’a privé de place dans l’effectif. Une décision qu’il juge illogique, compte tenu de son poste d’ailier.

Il rappelle aussi les sacrifices consentis par le passé : quitter son club à la dernière minute pour obtenir un visa en vue de la préparation en Europe, interrompre ses entraînements, et accepter de ne pas jouer malgré sa disponibilité. « J’ai fait tout ça pour rien, frère », lâche-t-il, exprimant la frustration de voir ses efforts réduits à néant.

Entre incompréhension et détermination

La réaction de Babacar Sané illustre un sentiment partagé par de nombreux athlètes écartés à la dernière minute : celui d’avoir donné sans retour. Pourtant, derrière la déception, il réaffirme son attachement au maillot national, soulignant qu’il agit toujours pour le bien collectif. Si la décision du staff technique est définitive pour cette campagne, son discours laisse entrevoir qu’il ne ferme pas la porte à un retour futur.

Dans un sport où chaque compétition est une vitrine et chaque absence une occasion manquée, cette mise à l’écart pourrait devenir un moteur pour rebondir et regagner sa place parmi les Lions.