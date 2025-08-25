Sénégal : Célébration du Gamou 2025 sous le signe de la cohésion

photo d'illustration

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a confirmé que le 25 août marquait le premier jour de Rabî al-Awwal. La célébration du Gamou aura lieu dans la nuit du jeudi 4 septembre 2025, une date attendue par des millions de fidèles.

Une date fixée et un thème fédérateur

La CONACOC a officialisé la date du Gamou 2025 après l’observation du croissant lunaire dans plusieurs localités du Sénégal. Cet événement, aussi connu sous le nom de Mawlid, occupe une place centrale dans la vie religieuse nationale, en particulier à Tivaouane, haut lieu de la confrérie tidiane.

Pour l’édition de cette année, le khalife général des tidianes a retenu un thème axé sur la solidarité : « célébrer le Mawlid pour une société plus cohésive ». Dans son message, il a invité les fidèles à privilégier la spiritualité et la sobriété, en mettant en garde contre « les excès, les extravagances, les mondanités et autres parades de biens ».

Cette orientation donne à la célébration une dimension éducative et sociale, et les autorités religieuses insistent sur la nécessité de mettre en pratique les enseignements du Prophète au-delà de la seule nuit du Gamou.

Tivaouane entre ferveur religieuse et défis matériels

Lieu emblématique de la commémoration, Tivaouane s’apprête à accueillir des milliers de pèlerins venant de tout le pays et de la diaspora. La ville doit toutefois composer avec les conséquences des récentes inondations qui ont frappé plusieurs régions. L’hôpital Mame Abdou Aziz Sy, un centre de santé essentiel pour les habitants et les visiteurs, a été particulièrement touché, rappelant la fragilité des infrastructures locales à la veille de ce grand rassemblement.

Au-delà des cérémonies religieuses, le Gamou est aussi un moment de rassemblement communautaire. Plusieurs initiatives de solidarité sont prévues, et des actions humanitaires seront mises en avant afin d’accompagner les populations affectées.

Le Sénégal se prépare ainsi à vivre, dans la nuit du 4 au 5 septembre, l’une de ses plus importantes célébrations religieuses, rythmée par les prières, les récitations coraniques et les enseignements spirituels.