Sénégal : Des milliers de joueurs eFootball pour la finale FIFAe de décembre

Photo unsplash

En décembre 2025, Riyadh accueillera la FIFAe World Cup 2025™, pour la deuxième année consécutive sous l’organisation commune FIFA–Konami après la fin de la collaboration avec EA Sports. Selon les données de Liquipedia et Konami, jusqu’à seize équipes nationales seront qualifiées via un système régional élargi, offrant des opportunités inédites à de nouveaux pays. Deux formats de compétition sont maintenus : la console en duo (2v2) et le mobile en un contre un (1v1). Cette configuration devrait offrir un tableau final riche en styles de jeu et en surprises, rappelant les compétitions sportives où l’outsider peut, en un match, faire tomber un favori.

Un représentant sénégalais déjà aguerri

Le Sénégal peut compter sur l’expérience de Haddiyatou Lahi Diouf, membre du club eAfricasport, plus connu sous le pseudo Momojuve. En 2022, il avait représenté le pays aux Championnats du Monde de l’IESF après avoir remporté les qualifications nationales face à plus d’une centaine de concurrents sur eFootball 2022. Son parcours international, ponctué de performances remarquées, en fait une figure respectée dans la scène eSport africaine. Pour de nombreux joueurs locaux, il incarne la preuve que la détermination et le travail peuvent mener des salles de jeu du pays jusqu’aux plus grandes scènes mondiales.

Publicité

Une communauté prête à viser Riyadh

Avec près de 300 000 membres actifs recensés dans les groupes Facebook dédiés à eFootball, la communauté sénégalaise figure parmi les plus dynamiques du continent. Cette base massive représente un réservoir de talents où se mêlent passion, ambition et esprit de compétition.

Chaque tournoi local ou session en ligne devient un terrain d’entraînement vers l’objectif ultime : se hisser jusqu’à la grande finale en Arabie Saoudite. Pour ces milliers de joueurs, la route vers Riyadh n’est pas seulement un rêve, mais un défi collectif porté par une énergie commune et la volonté de marquer l’histoire de l’eSport sénégalais.