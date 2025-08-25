Sénégal : Dette cachée, le FMI est « d’accord » avec la Cour des Comptes

(Photo: Shutterstock)

Une mission du Fonds monétaire international séjourne à Dakar depuis une semaine pour examiner le rapport de la Cour des comptes publié en février. Celui-ci fait état d’une dette publique bien plus élevée qu’annoncé par l’ancienne administration, atteignant près de 100 % du PIB.

Une dette sous-estimée et des options limitées

Selon les représentants du FMI, les comptes arrêtés fin 2023 affichaient une dette publique du Sénégal supérieure à 70 % du PIB. L’audit réalisé par la Cour des comptes a révélé que le chiffre réel approchait 100 % du PIB, soit l’équivalent de 6 à 7 milliards de dollars non déclarés. Le Fonds confirme que ces montants n’ont pas été détournés mais « non divulgués », ce qui a permis à l’État de s’endetter à des conditions plus avantageuses.

Face à cette situation, deux options s’offrent au conseil d’administration du Fonds : accorder une dérogation au pays en contrepartie de mesures correctives, ou exiger le remboursement des sommes déboursées sur la base de données erronées. Une décision est attendue dans les prochaines semaines.

Réactions politiques et perspectives

Le rapport évoque aussi des manquements graves susceptibles de qualifications pénales, allant du faux en écriture à l’enrichissement illicite. Le ministre sénégalais de la Justice a confirmé l’ouverture d’investigations, mais le Fonds rappelle que la responsabilité des poursuites appartient aux autorités nationales.

En mars dernier, l’Alliance pour la République (APR), parti de l’ancien Président Macky Sall, a réagi en assurant avoir adressé une lettre au FMI, affirmant disposer de documents pour démontrer qu’« il n’y a pas de crise ». Cette divergence alimente le débat politique et pourrait influencer les discussions financières à venir.

Le programme entre le Sénégal et le FMI demeure suspendu tant que la question des données inexactes n’est pas réglée, laissant en suspens la reprise des financements sollicités par les nouvelles autorités.