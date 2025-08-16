Sénégal : Élection prochaine du nouveau maire de Dakar

photo d'illustration

Depuis le 16 décembre 2024, la mairie de Dakar est dirigée par Ngoné Mbengue, première adjointe et militante de Taxawu Sénégal, qui assure l’intérim après la révocation de Barthélémy Dias. Ce dernier, bien qu’écarté à la suite de sa condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf, continue de revendiquer son mandat, affirmant qu’il reste le maire légitime « jusqu’à épuisement de toutes les voies de recours ». Cette bataille juridique et politique a tenu en haleine la capitale pendant plusieurs mois, laissant en suspens l’avenir de l’une des institutions locales les plus convoitées du pays.

Une élection fixée avant le 27 août

Selon Les Échos, le ministère des Collectivités territoriales a demandé au préfet de Dakar, Balla Moussa Fofana, de convoquer le conseil municipal en session extraordinaire pour élire un nouveau maire. Cette échéance, prévue au plus tard le 27 août, devrait mettre un terme à l’intérim et ouvrir une nouvelle page dans la gestion de la capitale. La décision répond à une exigence de stabilité institutionnelle, car la mairie de Dakar, avec ses moyens financiers et son poids politique, reste une pièce maîtresse dans le jeu national.

La mairie, tremplin politique majeur

Au-delà de ses fonctions administratives, la mairie de Dakar est souvent perçue comme un véritable laboratoire du pouvoir. Plusieurs figures marquantes y ont construit leur influence, de Khalifa Sall à Pape Diop, avant que Barthélémy Dias ne s’y impose à son tour. La perte de ce poste pour ce dernier ne représente pas seulement une sanction judiciaire, mais aussi la fin d’une étape stratégique dans son parcours politique. Le contrôle de cette institution dépasse donc les enjeux locaux pour s’étendre à des ambitions nationales.

La désignation du prochain maire interviendra dans un contexte où l’opposition et la majorité surveillent de près le déroulement du processus. Au sein même du conseil municipal, les équilibres de force, les alliances et les fractures internes pèseront sur le choix final. L’élu qui sortira de ce scrutin devra non seulement assurer la continuité de la gestion, mais aussi s’imposer comme un acteur politique de premier plan dans une capitale où chaque geste a une résonance nationale.