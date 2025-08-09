Sénégal : Emission avec un condamné pour meurtres, l’épisode qui ne passe pas

Photo d'illustration

La plateforme SENEPEOPLE, devenue l’une des références du format face-à-face sur YouTube, a déjà accueilli des personnalités au sommet de l’actualité, jusqu’au président de la République, dont l’entretien a dépassé 1,6 million de vues. Sa réputation s’est bâtie sur des discussions directes, parfois sans filtres, avec des invités issus de tous horizons. C’est précisément ce ton libre qui, cette fois, place la chaîne au centre d’une vive controverse.

Un invité au passé lourd qui divise

L’émission CONFIDENCE a consacré un épisode à Assana Tall, qui a purgé 30 ans de prison pour double homicide. Présenté comme un témoignage de vie, le programme a rapidement suscité un torrent de réactions négatives. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes reprochent à la production d’offrir une tribune à une personne condamnée pour un crime grave, estimant que cela banalise la violence.

Certains commentaires sont particulièrement incisifs : « Tu fais l’apologie du meurtre et de la délinquance… Les meurtriers, les violeurs, les voleurs de deniers publics n’ont pas leur place dans le débat public ». D’autres évoquent la douleur des familles qui pourraient revivre leur traumatisme en voyant à l’écran celui qui a pris la vie d’un proche.

Liberté éditoriale et responsabilité morale

Cette polémique soulève un dilemme ancien mais toujours sensible : faut-il donner la parole à ceux qui ont purgé leur peine, au risque de heurter la mémoire des victimes ? Pour les critiques, un tel choix revient à rouvrir une plaie encore vive. Pour les défenseurs du programme, il s’agirait au contraire d’un moyen de confronter le public aux réalités de la réinsertion et des trajectoires de vie brisées.

La question dépasse le cas d’Assana Tall et interpelle sur la responsabilité éditoriale d’un média qui, fort de son influence, peut façonner les perceptions et alimenter des débats profonds sur la justice, la réhabilitation et la mémoire collective.