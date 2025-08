Sénégal : Entrée maîtrisée face au Nigeria, les Lions locaux frappent fort

Photo d'illustration

Vainqueurs du CHAN 2022, les Lions du Sénégal ont démarré l’édition 2025 par un succès précieux contre le Nigeria. Un premier test passé avec lucidité, au terme d’un duel intense et tactiquement exigeant.

Une victoire construite dans la patience et la rigueur

Sur la pelouse du Amaan Stadium de Zanzibar, les Sénégalais n’ont pas cédé à l’euphorie ni à la pression d’un premier match sous les projecteurs. Face à une équipe nigériane réputée pour son volume de jeu, les hommes de Souleymane Diallo ont fait le choix de la maîtrise défensive et de l’efficacité chirurgicale. Leur objectif était clair : débuter cette compétition avec la solidité d’un tenant du titre, non pas en multipliant les risques mais en guettant le moment propice.

La décision est intervenue à la 75ᵉ minute, au terme d’une séquence révélatrice de la discipline sénégalaise. Une erreur de concentration côté nigérian, une récupération haute, un appel dans le bon tempo de Moctar Koïté, une remise simple et précise, et Christian Gomis qui conclut d’un plat du pied dans un but déserté. En un éclair, le match a basculé. Un seul but, mais lourd de sens dans une rencontre aussi disputée.

Domination nigériane, résilience sénégalaise

Le Nigeria avait pourtant pris l’initiative dès les premières minutes, monopolisant le ballon avec une intensité remarquable. Mais cette possession stérile a buté sur une arrière-garde sénégalaise bien en place, compacte et sans précipitation. Chaque incursion nigériane était aussitôt contenue, chaque tentative relancée proprement. Seyni Ndiaye et Joseph Layousse, en patrons dans l’axe, ont étouffé les offensives adverses avec calme et autorité.

Ce rapport de force rappelle que dans le football de haut niveau, dominer n’est pas toujours synonyme de gagner. Le Sénégal, avec moins de ballons mais plus de lucidité, a transformé sa seule vraie opportunité en avantage décisif. Une efficacité clinique qui donne de la consistance à leur statut de champions en titre.

Un signal envoyé à la concurrence

En s’imposant dès leur entrée en lice, les Lions locaux ont rappelé qu’ils ne venaient pas défendre un trophée, mais bien en conquérir un nouveau. Ce succès contre le Nigeria, un adversaire toujours redouté, positionne déjà le Sénégal en tête du groupe D et lui offre une marge de manœuvre précieuse avant les prochaines rencontres face au Congo et au Soudan.

Au-delà du score, c’est l’attitude qui marque les esprits : une équipe disciplinée, solide mentalement, consciente de ses forces, et surtout capable de répondre présente dans les moments clés. En 2022, c’est cette même rigueur qui avait permis aux Lions de soulever le trophée continental. Trois ans plus tard, la recette semble inchangée, et toujours aussi redoutable.