Sénégal : Face à Youssou Ndour, Wally fait bouger les lignes

Wally Seck - Photo : DR

Le 26 août 2025, le chanteur Wally Ballago Seck a pris la première place du classement Billboard des artistes sénégalais les plus écoutés en France, dépassant Youssou Ndour pour la première fois. Dans le même temps, il a dévoilé son nouveau single « Mon combat », tourné entre Marrakech et le désert marocain.

Une consécration symbolique pour le « prince du mbalax »

Le chanteur Wally Ballago Seck a franchi une étape importante de sa carrière en s’imposant pour la première fois devant son aîné Youssou Ndour dans le palmarès Billboard publié le 26 août. Cette performance confirme son statut de nouvelle référence du mbalax et son ancrage international auprès des diasporas et du public français.

Artiste de la nouvelle génération, Waly Seck est l’une des figures majeures du mbalax, le genre musical le plus populaire au Sénégal. Connu pour ses performances scéniques, il attire un large public, notamment les jeunes, au Sénégal et à l’étranger. Il a déjà collaboré avec plusieurs artistes sénégalais et africains, modernisant le style traditionnel par des sonorités internationales.

« Mon combat », entre tradition et modernité

Quasiment au même moment, l’artiste a publié le clip de son titre « Mon combat », une production ambitieuse réalisée dans les ruelles de Marrakech et au cœur du désert marocain. Le scénario met en avant une quête amoureuse teintée de persévérance, portée par une esthétique visuelle mêlant ombre et lumière, tradition et modernité.

Sur le plan musical, ce morceau illustre l’approche hybride de Wally Seck : percussions sabar et groove du mbalax se marient avec des beats afro-pop et des arrangements électroniques calibrés pour les playlists mondiales. Alternant wolof et français, sa voix cherche à fédérer un public transgénérationnel et multiculturel.

L’émergence de Wally Seck à ce niveau illustre la volonté d’une nouvelle génération d’artistes africains de revisiter leurs traditions tout en s’imposant sur la scène internationale.