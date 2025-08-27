Sénégal: la mission du FMI laisse entrevoir la reprise des appuis budgétaires

Photo: DR

En visite à Dakar du 19 au 26 août 2025, le chef de mission du Fonds monétaire international, Edward Gemayel, a confirmé la volonté de l’institution d’appuyer le Sénégal dans ses réformes. Les discussions ont mis en avant la gestion de la dette, la relance des secteurs clés et la cohérence avec la stratégie Vision 2050.

Des priorités identifiées pour stabiliser l’économie

Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué être prêt à soutenir le Sénégal dans la mise en œuvre d’un agenda de réformes adapté aux objectifs nationaux selon Le Soleil. La mission mené par Edward Gemayel a validé quatre axes majeurs : la transparence budgétaire, la relance des filières stratégiques, le développement du capital humain et l’adaptation face aux chocs climatiques. Ces chantiers doivent permettre de consolider la stabilité macroéconomique et d’encourager une croissance durable.

Les autorités ont déjà initié plusieurs mesures correctives : audit des arriérés de paiement lancé en juillet, centralisation de la dette publique et renforcement du Comité national de la dette. L’idée d’une base de données unique sur l’endettement et la consolidation des comptes bancaires sous le Compte unique du Trésor fait également partie des recommandations.

En toile de fond, la dette publique, après une réconciliation des données effectuée par le cabinet Forvis Mazars, a été évaluée à 111 % du PIB fin 2023, puis 118,8 % du PIB fin 2024. Cette évolution impose un suivi renforcé de la trajectoire budgétaire.

Une dynamique contrastée mais porteuse d’espoirs

Malgré ces vulnérabilités, la mission du FMI relève une « dynamique positive ». La croissance a atteint 12,1 % au premier trimestre 2025, tirée par la production pétrolière et gazière à Sangomar et GTA. Toutefois, l’économie hors hydrocarbures reste modeste avec +3,1 %, freinée notamment par la construction et les industries chimiques. L’inflation est demeurée faible, à 0,7 % en juillet.

Il y a quelques jours, Edward Gemayel expliquait sur RFI que deux scénarios sont possibles pour le FMI. Le conseil d’administration pourrait soit accorder une dérogation au Sénégal en échange de réformes supplémentaires, soit demander le remboursement des fonds obtenus sur la base de données erronées.

Face à ces perspectives, le gouvernement a réitéré son intention de solliciter un nouveau programme soutenu par le FMI, en cohérence avec la stratégie « Vision 2050 » et le Plan de relance économique et sociale. Les prochaines étapes devraient préciser les conditions de cet accompagnement et la nature des ajustements attendus.

Les discussions entre les autorités et l’institution de Bretton Woods ouvrent ainsi une nouvelle phase de coopération, avec comme enjeu central la maîtrise de la dette et la consolidation des réformes structurelles.