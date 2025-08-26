Sénégal : L’avenir de l’attaquant Nicolas Jackson bientôt tranché

Nicolas Jackson. Photo : Gettyimages

Selon son agent Diomansy Kamara, l’attaquant international sénégalais Nicolas Jackson connaîtra sa prochaine destination dans les quarante-huit heures. Plusieurs clubs européens de premier plan se positionnent pour attirer le joueur de Chelsea.

Des discussions avancées autour d’un transfert

L’agent de l’attaquant, Diomansy Kamara, a déclaré qu’une décision interviendrait “dans les 48 heures”. Il a évoqué des options sérieuses en Allemagne, en Italie et en Angleterre, tout en précisant que « une page se tourne chez les Blues… déjà tourné vers l’avenir, avec optimisme ».

Parmi les clubs intéressés, le Bayern Munich, Aston Villa et Newcastle United figurent dans les discussions avec Chelsea. Ces tractations pourraient marquer un tournant pour le joueur, arrivé à Londres à l’été 2023, et déjà sollicité après une saison contrastée en Premier League.

Un Lion de la Téranga en pleine progression

Né le 20 juin 2001 à Banjul, Nicolas Jackson compte aujourd’hui 20 sélections avec l’équipe A du Sénégal, pour un but inscrit. Sélectionné lors de la Coupe du monde 2022 puis lors de la CAN 2023, il s’impose progressivement dans le secteur offensif des Lions.

En club, sa trajectoire illustre une ascension rapide : formé au Casa Sports, il s’est révélé à Villarreal avant de rejoindre Chelsea, démontrant sa capacité à s’adapter aux exigences du football de haut niveau. Cette progression nourrit les attentes autour de son avenir, alors que de nouveaux défis l’attendent en Europe.

Les prochains jours seront décisifs pour déterminer où poursuivra sa carrière l’attaquant sénégalais.