Sénégal : Le coach des Lions du basket explique certaines absences

Le forfait de Tacko Fall pour l’Afrobasket 2025 a déjà alimenté de nombreux débats. Dans le sillage de cette absence remarquée, d’autres choix du sélectionneur national Desagana Diop ont également suscité des réactions, notamment celle concernant Babacar Sané. Entre blessures, contraintes de préparation et décisions sportives, le technicien a tenu à clarifier les raisons de ces absences, tout en insistant sur la vision à long terme qu’il conserve pour l’équipe.

Tacko Fall, une préparation contrariée

Quelques mois avant l’Afrobasket, Tacko Fall avait pris contact avec le staff pour manifester son envie de participer à la campagne et avait sollicité un programme d’entraînement au stadium Marius Ndiaye lors de son passage au Sénégal avant la Tabaski. Mais son retour aux États-Unis a été marqué par une blessure au genou. Pris en charge par des médecins en lien avec la sélection, le pivot n’a pas pu retrouver sa pleine forme dans les délais impartis. Ce contretemps a conduit à son absence de la liste, malgré sa motivation et son souhait affirmé de défendre les couleurs nationales.

Publicité

Babacar Sané, déception mais perspective d’avenir

Du côté de Babacar Sané, la non-sélection a surpris et attristé le joueur, qui l’a exprimé sur les réseaux sociaux avec un « that’s crazy, good luck tho ». Le coach rappelle que cette décision, bien que difficile, a été prise en tenant compte de plusieurs paramètres, y compris la forme actuelle et les besoins collectifs. Pour illustrer que tout peut évoluer, Desagana Diop cite l’exemple de Makhtar Guèye, absent lors du dernier Afrobasket et aujourd’hui rappelé. Le message adressé à Sané est clair : poursuivre le travail et se préparer pour les futures opportunités.

Au-delà de la simple liste des joueurs retenus, le discours du coach met en lumière une stratégie de gestion à long terme. Les blessures et imprévus font partie du quotidien d’une sélection, mais le maintien d’un lien avec les joueurs concernés permet de préparer l’avenir. Pour Desagana Diop, l’équipe nationale est un projet en évolution permanente, où chaque absence, aussi frustrante soit-elle, peut se transformer en retour marquant. Avec l’Afrobasket en ligne de mire, il entend maintenir un groupe compétitif et solidaire, capable de répondre présent sur la durée.