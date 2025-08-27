Sénégal: Le doublé des Lions au CHAN n’aura pas lieu

Le match d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar aura lieu au Al Bayt Stadium d’Al Khor City. photo : DR

Le Sénégal, tenant du titre, a cédé en demi-finale du Championnat d’Afrique des nations face au Maroc. Après un match disputé, les Lions ont été battus aux tirs au but et devront se contenter d’une finale de consolation pour la troisième place ce vendredi contre le Soudan.

Une rencontre indécise jusqu’au bout

Le Sénégal a cru tenir le bon scénario en ouvrant le score dès la 16e minute grâce à Layousse Sambe, opportuniste sur un service de Libasse Gueye. Mais les Lions de l’Atlas ont immédiatement répliqué, Bougrine égalisant sept minutes plus tard.

La seconde période a offert un combat équilibré, sans qu’aucune des deux formations ne prenne l’avantage. Après quatre-vingt-dix minutes puis la prolongation, le tableau d’affichage restait inchangé. La séance des tirs au but a alors départagé les deux équipes, et le Maroc a fini par s’imposer 5-3.

Ce revers met fin à l’ambition sénégalaise de conserver le trophée. Le doublé du Sénégal n’aura pas lieu après cette défaite contre le pays le plus titré du CHAN.

Cap sur le match de classement

Éliminés de la course au titre, les Lions de la Teranga disputeront vendredi le match pour la troisième place contre le Soudan. L’enjeu sera de terminer la compétition sur une note positive et de confirmer le travail accompli par un effectif largement renouvelé.

Le parcours du Sénégal dans cette édition, marqué par une entrée réussie et une élimination cruelle, sera analysé de près par la Fédération, alors que la prochaine phase qualificative de la CAN locale se profile déjà.

Le Maroc poursuit, lui, sa quête d’un nouveau sacre continental en s’installant une fois de plus dans le dernier carré de la compétition.