Sénégal : Le Ministre précise les nouvelles conditions pour le visa américain

Depuis l’ère Trump, les relations migratoires entre le Sénégal et les États-Unis ont été marquées par une série de restrictions, au point que Dakar redoutait d’être ajouté à la liste des pays frappés par un « ban » migratoire. Si cette hypothèse n’a pas été confirmée, la question des visas reste néanmoins soumise à des ajustements sécuritaires réguliers. La dernière annonce en date du ministère des Affaires étrangères vient rappeler cette réalité.

Des visas désormais limités à trois mois

À compter du 12 août 2025, tout visa non-immigrant délivré par l’Ambassade des États-Unis à Dakar aura une validité de trois mois avec une seule entrée. Cette mesure, qui ne vise pas uniquement le Sénégal, concerne également plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

L’objectif affiché par Washington est de renforcer le contrôle aux frontières et de réduire les risques d’immigration irrégulière. Pour de nombreux Sénégalais habitués à des visas de plus longue durée, ce changement marque un tournant dans la manière de préparer et de planifier leurs séjours.

Des sanctions plus lourdes pour les contrevenants

Les autorités américaines rappellent que tout acte ou tentative d’immigration irrégulière expose à de lourdes sanctions. Celles-ci incluent des poursuites pénales, des sanctions administratives et surtout une interdiction d’entrée durable sur le territoire américain. Même des antécédents judiciaires passés peuvent désormais constituer un motif de refus. Cette fermeté reflète une logique de dissuasion qui s’étend à l’ensemble des candidats au voyage, qu’ils soient étudiants, touristes ou hommes d’affaires.

Face à ce nouveau cadre, le ministère des Affaires étrangères invite les citoyens à la prudence. Il leur est conseillé de vérifier la validité de leurs visas avant tout déplacement, de respecter strictement la durée de séjour accordée et de se rapprocher des représentations diplomatiques pour obtenir des informations actualisées. Au-delà des aspects administratifs, cette mesure rappelle la fragilité des équilibres migratoires entre Dakar et Washington, où chaque ajustement impacte directement la mobilité des Sénégalais. Dans ce contexte, le respect scrupuleux des nouvelles règles devient la condition essentielle pour maintenir ouvert le passage vers les États-Unis.