Sénégal : Le Président Diomaye Faye invite le patronat à investir

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Invité spécial du MEDEF à Paris, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé les entreprises françaises à renforcer leur présence au Sénégal. Au cœur de son discours, la vision Sénégal 2050 et la réforme du cadre fiscal et réglementaire.

Une tribune devant le patronat français

Le président Bassirou Diomaye Faye a profité de son intervention devant le Mouvement des Entreprises de France pour exposer les ambitions économiques de son pays. À Roland-Garros, il a insisté sur la nécessité de « laisser derrière nous le poids de l’histoire » et d’ouvrir une nouvelle étape de coopération.

Ce déplacement s’inscrit dans une séquence diplomatique plus large. Le chef de l’État avait rencontré plus tôt Emmanuel Macron, et une visite du Premier ministre sénégalais est attendue en septembre. Ces initiatives illustrent la volonté de donner une dimension renouvelée aux échanges entre Dakar et Paris.

Durant son séjour de deux jours, le président Faye a également reçu les représentants des entreprises françaises installées au Sénégal, confirmant son choix de placer le secteur privé au centre de la stratégie de croissance.

Réformes et vision Sénégal 2050

Le chef de l’État a relié son message à la stratégie nationale Sénégal 2050, présentée comme un « jeu déjà en cours » où les décisions actuelles détermineront la place du pays dans un monde compétitif. Pour accompagner cette transformation, trois révisions majeures ont été engagées : le Code des investissements, le Code des douanes et le Code général des impôts. Les effets recherchés selon le Président Faye sont: simplification des procédures, allègement de la fiscalité et amélioration du climat des affaires.

Le président a souligné que l’attractivité passera aussi par des partenariats innovants. Plusieurs secteurs stratégiques, dont l’énergie et les infrastructures, devraient bénéficier d’incitations ciblées. Ces opportunités seront détaillées dans le plan quinquennal 2025-2029, intégré au schéma directeur 2024-2035.

En rappelant que la compétitivité mondiale se joue autant sur la vision que sur la réglementation, Diomaye Faye a voulu positionner le Sénégal comme un partenaire fiable dans un environnement international marqué par la concurrence et les tensions commerciales.

Ce déplacement en France marque une nouvelle étape du dialogue économique entre Dakar et Paris, avec en perspective des partenariats élargis dans le cadre de la transformation sénégalaise.