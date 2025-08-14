Sénégal : Le sort judiciaire de Lat Diop suspendu à la décision de la Cour suprême

L’annonce, largement reprise par la presse le 12 août, de la liberté provisoire accordée à Lat Diop avait déclenché un flot de réactions contrastées. L’ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Loterie nationale du Sénégal (LONASE) devait bénéficier d’une assignation à résidence avec bracelet électronique, après près de onze mois passés en détention. Mais cette perspective a été rapidement remise en question par l’intervention du parquet général, qui a opposé son refus à l’ordonnance de la Chambre d’accusation financière.

Un dossier lourd aux enjeux multiples

Arrêté le 26 septembre 2024, Lat Diop fait face à des accusations de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’extorsion de fonds dans une affaire dont le montant dépasse 8 milliards de francs CFA. Depuis le début de sa détention, ses demandes de mise en liberté avaient systématiquement été rejetées.

L’ordonnance favorable du 12 août marquait donc un tournant inattendu, aussitôt suivi d’un contre-pied judiciaire qui prolonge son séjour en prison. Cette nouvelle étape relance les débats sur la lenteur des procédures, la marge de manœuvre du parquet et les conséquences d’une telle affaire sur l’image des institutions.

Vers un ultime arbitrage judiciaire

Le parquet général a confirmé qu’il formera un pourvoi en cassation ce jeudi selon Libération. Ce recours place désormais le dossier entre les mains de la Cour suprême, qui devra trancher sur la validité de la décision initiale. Si cette juridiction valide la position du parquet, Lat Diop restera en détention dans l’attente de son procès. À l’inverse, un rejet du recours ouvrirait la voie à son assignation à résidence, modifiant de manière significative ses conditions de privation de liberté.

Dans un climat où chaque rebondissement est scruté et commenté, l’issue de cette bataille judiciaire déterminera non seulement le sort personnel de l’ancien haut responsable, mais aussi l’orientation des débats sur la gestion des affaires politico-financières au Sénégal.