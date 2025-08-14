Sénégal : L’engagement du Président Faye dans la gestion de l’eau primé

Le Sénégal se prépare à jouer un rôle de premier plan lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026, organisée en partenariat avec les Émirats arabes unis. Ce grand rendez-vous, qui mobilisera gouvernements, institutions et experts, a pour ambition de trouver des solutions concrètes à l’Objectif de Développement Durable n°6, visant à garantir l’accès universel à une eau potable sûre et à un assainissement adéquat. Cette co-organisation traduit une volonté affirmée de placer le Sénégal au cœur des négociations et des initiatives internationales sur la gestion et la préservation des ressources hydriques.

De grandes ambition sur la question de l’eau

Le 13 août 2025 à Cape Town, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été honoré du « Presidential Global Water Changemakers Award 2025 », une distinction remise par le Roi Mswati III d’Eswatini, en présence des Présidents Cyril Ramaphosa et Duma Boko. Ce prix récompense un engagement politique et stratégique qui dépasse le cadre national, en reconnaissant la capacité du Sénégal à initier et à piloter des projets hydrauliques structurants. Il met également en lumière la détermination de l’État à défendre, sur la scène internationale, des solutions viables pour faire face aux défis liés à la rareté et à la gestion de l’eau, particulièrement dans les régions les plus exposées aux effets du changement climatique.

Publicité

Recherche de coopération pour les Autoroutes de l’eau

Lors de la cérémonie, le Sénégal a présenté le Grand Transfert d’Eau (GTE), première étape du vaste programme des « Autoroutes de l’Eau ». Ce projet, pensé comme une véritable colonne vertébrale hydraulique, vise à relier différentes zones pour sécuriser l’approvisionnement en eau, optimiser son transport et répondre aux besoins croissants des populations et des activités économiques. Le modèle sénégalais de partenariat public-privé, déjà opérationnel dans le secteur, a été salué comme un exemple concret d’efficacité et de durabilité, offrant une référence à d’autres pays africains désireux de moderniser leurs infrastructures.

La distinction décernée à Cape Town ouvre également la voie à une coopération renforcée avec des acteurs internationaux, tout en consolidant la crédibilité des projets nationaux à venir. Le pays entend ainsi capitaliser sur cette reconnaissance pour attirer davantage d’investissements et mobiliser de nouvelles alliances, afin que ses ambitions en matière de gestion de l’eau se traduisent rapidement en bénéfices concrets pour ses citoyens.