Sénégal : Les lions valident leur billet pour les quarts du CHAN 2025

Sans séduire, mais avec pragmatisme, les Lions locaux ont décroché leur qualification pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations 2025. Leur nul face au Soudan (0-0) leur offre la deuxième place du groupe et prolonge l’aventure. Seul représentant d’Afrique de l’Ouest encore en course, le Sénégal devra désormais défier l’Ouganda à Kampala.

Le Sénégal, dernier bastion ouest-africain

Opposé au Soudan jeudi, le Sénégal a résisté à la pression d’un match sans ouverture du score. Le point glané permet à l’équipe de Souleymane Diallo d’accéder aux quarts de finale, où elle retrouvera l’Ouganda au stade Mandela de Kampala samedi soir.

La compétition illustre un basculement géographique : l’Afrique de l’Est domine la phase à élimination directe avec le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda qualifiés. À l’inverse, l’Ouest du continent voit ses représentants éliminés, hormis le Sénégal, tenant du titre. Une affiche comme Tanzanie – Maroc, attendue à Dar es Salaam, confirme le poids des équipes de l’Est dans cette édition.

Le rappel d’un palmarès contrasté

Créé en 2009 par la CAF, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) est réservé aux joueurs évoluant dans leur championnat national. Depuis sa mise en place, seuls cinq pays sont parvenus à soulever le trophée : la RD-Congo (2009, 2016), le Maroc (2018, 2020), la Tunisie (2011), la Libye (2014) et le Sénégal (2022). En s’imposant il y a trois ans, les Lions sont devenus le cinquième vainqueur différent de la compétition.

La rencontre face à l’Ouganda sera une nouvelle étape clé, mais aussi une opportunité de consolider la position du Sénégal dans l’histoire récente du tournoi. Le calendrier complet des quarts de finale sera suivi de près par les observateurs et pourra nourrir des analyses futures sur l’évolution du football local africain.

Le quart de finale Ouganda – Sénégal se jouera le samedi 23 août à Kampala.