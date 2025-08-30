Sénégal : L’Etat visite les familles religieuses à l’approche du Gamou

photo d'illustration

À l’occasion du Gamou 2025, les plus hautes autorités de l’État se rendent auprès des grandes familles religieuses. Ce samedi 30 août, le président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye seront en déplacement à Tivaouane, Kaolack et Thiès.

Un calendrier marqué par la proximité avec les foyers religieux

Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu à Tivaouane, cité religieuse emblématique de la confrérie tidjane, pour une visite de courtoisie à quelques jours de la célébration du Maouloud. Le Premier ministre Ousmane Sonko se rendra de son côté à Médina Baye et à Léona Niassène, à Kaolack, deux foyers majeurs de la communauté tidjane. Quant au président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye, il rencontrera les guides religieux de Thiénaba et de la famille Ndiéguène de Thiès.

Ces visites s’inscrivent dans une tradition républicaine qui voit les autorités marquer leur attachement aux foyers religieux à l’approche des grandes célébrations musulmanes. Elles sont aussi l’occasion de réaffirmer la place centrale des confréries dans la vie sociale et culturelle du Sénégal.

Le Gamou, une fête religieuse nationale

Le Gamou, qui dépend du calendrier musulman, sera célébré ce jeudi soir à travers le pays. Comme le prévoit la tradition, le lendemain, vendredi, est déclaré jour férié au Sénégal. Cet événement religieux mobilise chaque année des millions de fidèles, notamment à Tivaouane, Médina Baye et Kaolack, où des programmes religieux et culturels attirent des pèlerins venus de toute la sous-région.

Ces déplacements des autorités interviennent donc dans un contexte où l’État accompagne la préparation et la sécurisation de cette grande fête, qui constitue un moment d’unité nationale et de ferveur spirituelle.