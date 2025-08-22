Sénégal : Match contre le Soudan pour les éliminatoires du Mondial 2026

Photo d'illustration

Le jeudi 4 septembre 2025, le Sénégal reçoit le Soudan dans le cadre de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce match s’annonce décisif pour la suite de la compétition, alors que chaque point devient crucial pour la qualification.

Un duel sous haute pression

L’équipe du Sénégal affronte le Soudan dans une rencontre déterminante du groupe B. Cette étape des éliminatoires est capitale puisque les résultats de cette journée pourraient peser lourd dans la course au Mondial. Pour les Lions de la Teranga, il s’agit de confirmer leur statut et de consolider leur position en haut du classement, tandis que le Soudan tentera de déjouer les pronostics.

Le match aura lieu au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avec un coup d’envoi fixé à 19 h00 (heure locale). Initialement prévu le 5 septembre, il a été avancé afin de ne pas empiéter sur les célébrations de Maouloud.

Des enjeux sportifs et symboliques

Au-delà de la bataille sportive, cette confrontation s’inscrit dans une phase où chaque victoire pèse double. Les Lions de la Teranga savent qu’ils ne peuvent pas se permettre de laisser filer des points à domicile. Ce match précède un déplacement périlleux contre la RD Congo, renforçant encore la nécessité d’un succès.

Pour les supporters, l’attente est forte et les débats autour de la composition de l’équipe nationale nourrissent déjà l’actualité sportive.

La rencontre Sénégal–Soudan, disputée au cœur des éliminatoires africaines, marquera une étape essentielle sur le chemin vers la Coupe du Monde 2026.