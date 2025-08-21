Sénégal : Nouvelles inculpations dans le dossier Lat Diop et la LONASE

Photo d'illustration

Le parquet financier a demandé l’inculpation de l’ancien directeur général de la LONASE, Lat Diop, déjà incarcéré, pour association de malfaiteurs et détournement de fonds publics estimés à plus de 1,43 milliard FCFA. Trois collaborateurs ont également été interpellés dans le cadre de cette affaire.

Des proches collaborateurs dans le viseur de la DIC

Les dernières investigations ont conduit la Division des investigations criminelles (DIC) à interpeller plusieurs personnalités. Ibrahima Ndao, ex-directeur de cabinet au ministère des Sports, est accusé d’avoir perçu 355 millions FCFA sans justificatif. El Hadji Djiby Ndiaye aurait reçu 100 millions FCFA dans des conditions similaires, tandis qu’Abdoulaye Kairé, directeur général de Junior Trading, est également mis en cause.

Parallèlement, un rapport d’expertise pointe la société Afritech, choisie sans appel d’offres pour le contrôle des plateformes de paris en ligne. L’entreprise aurait encaissé une avance de 100 millions FCFA de la LONASE, tout en exploitant sa propre plateforme, ce qui constitue un conflit d’intérêts manifeste. La DIC a procédé à de nouvelles interpellations, confirmant l’élargissement du champ des enquêtes.

Un dossier déjà marqué par des rebondissements

Le nom de Lat Diop avait déjà fait la une de l’actualité ces dernières semaines. L’annonce, largement reprise par la presse le 12 août, de sa mise en liberté provisoire sous bracelet électronique avait suscité de vives réactions. L’ancien ministre des Sports et ex-directeur de la LONASE, détenu depuis près de onze mois, devait être placé en résidence surveillée. Mais le parquet général avait aussitôt fait opposition, annulant l’ordonnance de la Chambre d’accusation financière.

Ces derniers développements relancent donc le dossier, avec de nouvelles charges et l’implication de partenaires privés dans le dispositif de gestion de la loterie nationale.

Le sort judiciaire de Lat Diop reste désormais suspendu aux décisions du Collège des juges d’instruction.