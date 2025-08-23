Sénégal : Premier cas de variole du singe, Mpox, confirmé à Dakar

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, le 22 août 2025, la détection d’un cas de variole du singe à Dakar. Le patient, un ressortissant étranger entré récemment au pays, est pris en charge à l’Hôpital de Fann. Les autorités rassurent sur la stabilité de son état clinique et appellent la population au calme.

Un patient isolé et sous surveillance médicale

Selon le communiqué officiel du MSAS, le malade est arrivé au Sénégal le 19 août 2025. Présentant des symptômes évocateurs, il a été admis le 21 août au Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital de Fann, où un prélèvement a confirmé l’infection au Mpox le lendemain.

Les services de santé précisent que l’état du patient est stable et qu’il bénéficie d’un suivi conforme aux protocoles sanitaires. Il a été immédiatement placé en isolement afin de limiter tout risque de transmission.

Des mesures de prévention déjà enclenchées

Le Ministère de la Santé a annoncé avoir déployé l’ensemble des dispositifs de surveillance et de prévention pour contenir la situation. Les équipes médicales sont mobilisées pour identifier et suivre les éventuels cas contacts.

Les autorités exhortent la population à garder leur sérénité, à suivre les consignes des agents de santé et à se rapprocher des structures sanitaires en cas d’apparition de signes suspects. Un numéro vert (800 00 50 50) est mis à disposition pour informer et orienter le public.

Le Mpox, communément appelé variole du singe, est une maladie virale qui connaît une résurgence en Afrique centrale et occidentale depuis 2022. Bien que rarement mortelle, elle nécessite une prise en charge rapide pour limiter sa propagation.

Ce cas marque la première confirmation officielle de la maladie à Dakar en 2025.