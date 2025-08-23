Sénégal : Quatorze mesures pour sauver la SONACOS

Ousmane Sonko (SEYLLOU/AFP)

Un Conseil interministériel s’est tenu le 22 août 2025 à Dakar sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko. La rencontre a abouti à l’adoption de quatorze mesures pour relancer la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS SA), confrontée à une crise financière et industrielle.

Une entreprise en difficulté malgré un rôle stratégique

La SONACOS occupe une place centrale dans la filière arachidière et dans l’industrie de transformation. Elle contribue depuis plusieurs décennies à l’emploi rural, à l’industrialisation et à la souveraineté alimentaire du pays. Pourtant, entre 2018 et 2023, plus de 140 milliards de francs CFA ont été injectés par l’État sans parvenir à stabiliser durablement la société. Les exercices 2023 et 2024 se sont soldés par des pertes cumulées dépassant 33 milliards de francs CFA, avec des capitaux propres désormais négatifs.

Les difficultés s’expliquent par une combinaison de facteurs : infrastructures vieillissantes, gouvernance passée critiquée, pression de la concurrence étrangère et absence de réforme de la régulation de la filière arachidière depuis les années 1980.

Sur les 30 dernières années, la SONACOS a été à la fois un moteur de l’économie sénégalaise grâce à ses exportations et ses emplois, et un symbole des limites structurelles de l’agro-industrie publique. Ce contraste explique l’importance stratégique accordée à son redressement par les autorités.

Les décisions gouvernementales et les perspectives de relance

La réunion interministérielle présidée par Ousmane Sonko a permis d’adopter 14 mesures jugées prioritaires. L’État participera à la reconstitution des capitaux propres et prendra en charge, dès la loi de finances 2026, plus de 9 milliards de francs CFA pour compenser l’écart entre le prix économique de l’arachide et celui payé aux producteurs. Des allègements fiscaux et douaniers sont également envisagés pour améliorer la compétitivité de la société.

Par ailleurs, une régulation renforcée du marché intérieur de l’huile comestible est prévue, avec la SONACOS appelée à jouer un rôle dans la stabilisation des prix. La nouvelle direction a déjà montré des signes encourageants : la collecte est passée de 12 900 tonnes à 155 000 tonnes lors de la campagne 2024-2025, permettant la remise en activité des usines et la création de plus de 2 300 emplois.

Ces réformes visent à repositionner la société comme un acteur clé de la transformation agricole et de la sécurité alimentaire, tout en offrant aux producteurs et aux consommateurs une filière plus régulée et plus durable.

La mise en œuvre effective des quatorze mesures sera déterminante pour l’avenir de la SONACOS et, au-delà, pour l’équilibre de la filière arachidière au Sénégal.