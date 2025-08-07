Sénégal : Rencontre de Sonko et Erdogan, Gaza et échanges commerciaux au menu des discussions

À Ankara, la visite du Premier ministre Ousmane Sonko a donné lieu à une série d’échanges denses avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, marquant une étape décisive dans le renforcement des relations bilatérales. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté de porter leur partenariat économique à un niveau inédit, avec pour objectif immédiat un volume d’échanges de 1 milliard de dollars. Derrière cette ambition chiffrée, une vision commune s’affirme : celle d’un développement soutenu par des investissements ciblés et un transfert de savoir-faire industriel.

Le président Erdogan a salué les projets menés à bien par les entreprises turques au Sénégal, tout en exprimant la disposition d’Ankara à mettre son expertise au service du Programme National de Transformation – Sénégal 2050. Cette coopération va au-delà de l’économie classique : elle englobe désormais les domaines sensibles de la sécurité, de l’industrie de défense et de la lutte contre le terrorisme. Une orientation déjà amorcée depuis mars dernier, avec la visite à Dakar de Haluk Görgün, patron de la direction turque de l’industrie de défense, venu initier des discussions sur le transfert de technologies et la formation des cadres militaires sénégalais.

Des contrats militaires déjà bien engagés

Cette rencontre vient également confirmer les liens tissés dans le domaine de l’armement. En novembre 2024, un contrat d’une valeur de 317 millions d’euros, soit plus de 208 milliards de francs CFA, avait été conclu avec l’entreprise ICC Yapı Yatırım pour la fourniture d’équipements militaires destinés aux forces sénégalaises : aviation, marine, et direction du matériel. À l’heure où les questions de souveraineté sécuritaire reviennent au premier plan dans les États africains, ce partenariat donne au Sénégal un levier d’autonomisation stratégique non négligeable.

Au-delà du simple achat d’équipements, c’est une coopération technique structurée qui se met en place, fondée sur la complémentarité entre le savoir-faire turc et les besoins exprimés par les forces armées sénégalaises. En misant sur des fournisseurs non occidentaux mais reconnus pour leur fiabilité, Dakar entend diversifier ses sources tout en maîtrisant mieux les coûts et les délais.

Un soutien mutuel affiché sur la question palestinienne

La visite officielle a aussi pris une dimension politique avec l’évocation du conflit à Gaza. Le président Erdogan a salué la position constante du Sénégal en faveur du peuple palestinien, y voyant un exemple de courage diplomatique. Il a réitéré son engagement personnel à faire pression sur les auteurs des violences commises contre les civils, en particulier les enfants, qu’il qualifie de victimes d’un « génocide silencieux ». « Ceux qui affament et tuent des enfants devront répondre devant la loi et devant l’histoire », a-t-il martelé, pointant les responsabilités sans détour.

Cette convergence de vues renforce la relation Ankara-Dakar dans un moment géopolitique où les équilibres régionaux sont instables et où la solidarité Sud-Sud devient un axe central de la diplomatie proactive. Pour le Premier ministre sénégalais, ce déplacement aura permis d’ouvrir de nouveaux canaux de coopération tout en ancrant le Sénégal dans une dynamique de partenariat équitable. Les prochaines étapes de cette relation stratégique dépendront de la capacité des deux pays à transformer les intentions signées en résultats tangibles sur le terrain.