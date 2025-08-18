Sénégal : Réunion du bureau municipal pour élire le nouveau maire de Dakar

Le destin politique de la capitale est de nouveau au centre des projecteurs. Le 28 mai dernier, Barthélémy Dias dévoilait son mouvement « Sénégal Bi Nu Bokk », affirmant vouloir parler au nom des oubliés et rompre définitivement avec l’ombre tutélaire de Khalifa Sall. Cette initiative illustrait sa volonté de rester présent dans le jeu politique malgré la perte de son fauteuil de maire. Aujourd’hui, c’est précisément cette place symbolique et stratégique qui est en jeu, alors que le conseil municipal de Dakar se prépare à désigner un nouvel édile.

Intérim prolongé de Ngoné Mbengue

Depuis le 16 décembre 2024, la mairie est dirigée par Ngoné Mbengue, première adjointe et militante de Taxawu Sénégal, chargée d’assurer l’intérim à la suite de la révocation de Dias. Cette situation transitoire, censée stabiliser l’administration locale, s’est prolongée plusieurs mois dans un climat d’ambiguïtés. Car l’ancien maire, condamné dans l’affaire Ndiaga Diouf, n’a jamais renoncé à sa légitimité. Il continue de clamer qu’il reste, selon ses mots, « maire de Dakar jusqu’à épuisement de toutes les voies de recours ». Cette posture entretient une dualité politique où l’intérimaire exerce le pouvoir tandis que l’ex-maire maintient une présence symbolique et contestataire.

Le ministère fixe le cap, le préfet enclenche la procédure

Face à cette situation atypique, le ministère des Collectivités territoriales a demandé au préfet de Dakar, Balla Moussa Fofana, de convoquer le conseil municipal en session extraordinaire. Objectif : organiser l’élection d’un nouveau maire avant la date butoir du 27 août. Ce matin, une réunion du bureau municipal s’est tenue pour fixer le calendrier du scrutin. Cette étape procédurale marque le début d’un processus décisif pour la gouvernance de la capitale. La salle du conseil s’apprête donc à redevenir le théâtre d’affrontements politiques, mais cette fois avec l’enjeu de choisir celui ou celle qui portera l’écharpe tricolore en titre et non par intérim.

Un choix qui dépasse la mairie

L’élection à venir n’est pas qu’une simple formalité administrative. Elle met en jeu l’équilibre politique de Dakar, ville stratégique et vitrine nationale. Pour certains, elle sera un test de la capacité des forces locales à tourner la page des tensions judiciaires et des rivalités héritées du tandem Sall–Dias. Pour d’autres, elle symbolisera la continuité ou la rupture avec la gouvernance actuelle. Au-delà du nom qui émergera des urnes du conseil, c’est l’avenir du projet municipal qui se dessine, entre fidélité à l’héritage Taxawu et tentation de nouvelles alliances.

En toile de fond, la démarche de Barthélémy Dias, désormais porté par « Sénégal Bi Nu Bokk », continue d’interroger : peut-on à la fois se battre pour une cause nationale et revendiquer un siège perdu à la mairie ? La réponse dépendra peut-être moins des arguments juridiques que de la capacité des conseillers municipaux à trancher une question devenue autant politique que symbolique.