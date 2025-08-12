Sénégal : Thiaroye-sur-Mer frappée par une houle destructrice

Photo Unsplash

À mesure que la saison des fortes marées avance, les communes côtières de la banlieue dakaroise se retrouvent sous pression. Les ministres de l’Environnement et de l’Hydraulique sont interpellés par les élus locaux, inquiets de voir l’érosion marine s’accélérer. De Bargny à Rufisque, en passant par Mbao et Thiaroye, les habitants vivent avec la peur que la mer ne gagne chaque jour du terrain. Les experts alertent depuis des années sur cette menace, mais les derniers événements montrent que le danger se rapproche à un rythme inquiétant.

Des vagues qui pénètrent dans les maisons

Depuis deux jours, Thiaroye-sur-Mer subit une houle d’une rare intensité. Les vagues, gonflées par la marée et les vents, ont franchi les limites naturelles du rivage pour s’engouffrer dans plusieurs habitations. Certaines familles ont vu leur quotidien basculer en quelques minutes, l’eau salée envahissant leurs pièces, endommageant meubles et murs. La panique s’est emparée du quartier, compliquant toute tentative d’évacuation, notamment pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Face à la gravité des faits, le maire El Mamadou Ndiaye a exprimé sa vive préoccupation. « C’est une situation inédite. Certaines personnes sont littéralement assaillies par les vagues. Nous sommes impuissants et lançons un appel urgent à l’État et aux autorités compétentes pour secourir les populations », a-t-il déclaré à la RFM. Selon lui, la progression rapide de l’océan sur le littoral est « une bombe à retardement sous nos yeux ».

L’urgence d’une réponse structurelle

Au-delà de l’émotion suscitée par ces images, la situation met en lumière l’absence de protections efficaces contre l’avancée de la mer. Les digues, les systèmes de drainage ou encore les plans de relogement restent insuffisants face à un phénomène qui menace des milliers de foyers.

Pour les habitants, chaque coup de mer devient un test de résistance, avec la crainte que le prochain soit celui de trop. La réponse attendue n’est plus seulement celle des secours d’urgence, mais celle d’un plan d’action durable capable de protéger la côte et de sécuriser les populations.