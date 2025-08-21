Sénégal : Un enfant de 10 ans emporté par les pluies à Koumpentoum

Un drame s’est produit ce jeudi dans la commune de Kahéne, département de Koumpentoum. Un garçon de dix ans a perdu la vie après avoir été emporté par les eaux en crue d’un ravin. Ce décès porte à quatre le nombre de victimes des intempéries récentes dans la région de Tambacounda.

Une tragédie dans le village de Sinthiou Mandakh

Selon plusieurs habitants, l’enfant jouait avec ses camarades près d’un cours d’eau fortement gonflé lorsque le courant l’a entraîné dans un ravin. Malgré les tentatives des riverains, il a été emporté avant de pouvoir être secouru. Alertées, les populations locales ont entamé des recherches et ont finalement retrouvé son corps sans vie.

Publicité

Ce décès survient après deux autres enregistrés dans la commune de Kouthiagaïdy, toujours dans le département de Koumpentoum. En quelques jours, quatre victimes des pluies diluviennes ont été recensées dans la région de Tambacounda. Ce bilan souligne la vulnérabilité des populations rurales face aux phénomènes climatiques extrêmes, dont les conséquences se répètent chaque saison.

Des risques hydrauliques accrus dans la région

La Brigade des ressources en eau de Kédougou et de Tambacounda a alerté sur une possible montée du fleuve Gambie dans les prochains jours. Les services techniques signalent une tendance à la hausse de 24 centimètres du niveau de ce cours d’eau à la station de Kédougou. Ce jeudi, le fleuve a atteint 12 centimètres au-dessus de la côte d’alerte à Gouloumbou, renforçant les craintes de débordements et d’inondations.

Ces données mettent en évidence la nécessité d’un suivi constant et d’une vigilance accrue, alors que les communautés locales se préparent à d’éventuelles crues. Des plateformes spécialisées pourraient relayer ces bulletins pour informer en temps réel les habitants.

Les autorités et les populations de Tambacounda restent mobilisées pour faire face aux conséquences des intempéries et limiter les pertes humaines et matérielles.