Sénégal : Violences après match, Navétanes suspendus à Yoff

Photo de SeppH de Pixabay

À Yoff, le championnat populaire de football, plus connu sous le nom de Navétanes, a toujours été un moment fort de la vie communautaire. Mais derrière l’enthousiasme des supporters, les autorités locales font face à un problème persistant : la multiplication d’incidents violents autour des matchs. Ce climat tendu a poussé le sous-préfet à trancher fermement le 7 août, annonçant la suspension de toute activité liée aux Navétanes sur le territoire communal. L’arrêté évoque des « troubles récurrents à l’ordre public », une formulation qui traduit un ras-le-bol face à des débordements de plus en plus fréquents.

Une soirée qui a dégénéré avant même le coup d’envoi

Le 6 août, l’affiche entre Mbenguène et Tonghor devait attirer une foule nombreuse. Pourtant, le match n’a jamais commencé : l’absence des forces de l’ordre a laissé un vide sécuritaire rapidement comblé par la tension entre supporters. Les premiers accrochages près du terrain ont rapidement enflammé la situation. Les affrontements, armés de projectiles improvisés, se sont déplacés jusqu’au marché de Yoff, perturbant la circulation et la tranquillité du quartier pendant plusieurs heures.

Le bilan humain témoigne de la gravité des faits : plusieurs blessés, dont un enfant de 13 ans avec une fracture au doigt. Les victimes ont été prises en charge au Centre de santé Philippe Maguilen Senghor, déjà confronté à un afflux inhabituel ce soir-là.

Le défi de préserver l’esprit sportif

Les Navétanes sont censés être un espace d’unité et de convivialité, mais l’incident de Yoff montre combien l’équilibre entre ferveur sportive et sécurité publique est fragile. Pour les habitants, la suspension décrétée par le sous-préfet est un choc, mais certains y voient une étape nécessaire pour éviter qu’un drame plus grave ne survienne.

Derrière les tribunes colorées et les chants des supporters, les rivalités locales peuvent facilement se transformer en conflits ouverts. Si la passion du ballon rond fait battre le cœur de Yoff, elle ne doit pas mettre en péril la sécurité des familles et des enfants qui viennent assister aux rencontres. Les prochaines décisions des autorités détermineront si le championnat pourra reprendre dans des conditions apaisées, ou si cette suspension marquera un tournant durable pour le football communautaire de la commune.