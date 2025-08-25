SpaceX: nouveau coup dur pour Elon Musk

© SpaceX

Elon Musk traverse une période tumultueuse. L’action Tesla s’effondre en Bourse, en partie à cause de son engagement politique controversé aux États-Unis. Critiqué de toutes parts, le milliardaire a perdu une partie de ses soutiens historiques, qui lui reprochent son alignement avec Donald Trump et son implication dans des projets comme le D.O.G.E.. Face à la tempête, Musk semble se désengager progressivement de la scène politique pour se concentrer sur ses entreprises, en quête de stabilité.

Malheureusement pour Elon Musk, tout ne se déroule pas comme prévu. En effet, SpaceX a essuyé un nouvel échec avec son vaisseau Starship. Dimanche, un report de dernière minute a été annoncé, en raison de problèmes techniques majeurs. Une déception de plus dans une série de tests marqués par des explosions spectaculaires et des retards à répétition.

Des interrogations sur la fiabilité du projet

Ces dysfonctionnements récurrents alimentent les doutes des experts aérospatiaux sur la crédibilité du programme martien de Musk. Le Starship est pourtant indispensable à la mission Artemis de la NASA, qui vise à retourner sur la Lune et à y implanter une base permanente. Le dixième essai, prévu à 18h30 (heure locale du Texas), a été annulé quinze minutes avant le décollage, sans explication immédiate.

Contrairement à ses habitudes, Musk est resté silencieux après ce contretemps, alors qu’il commente généralement ces événements sur les réseaux sociaux. SpaceX n’a pas fixé de nouvelle date officielle, même si des indicateurs internes laissent entrevoir une tentative possible dès lundi soir.

L’avenir incertain du géant spatial

Ce vol devait valider des fonctionnalités clés du module supérieur avant son amerrissage dans l’océan Indien. Contrairement aux précédents essais, aucune récupération par bras robotisés n’était prévue, une technique que SpaceX est le seul à maîtriser. Les routes autour du site de lancement restent fermées, signe qu’un nouvel essai pourrait intervenir dans les prochains jours. Mais l’incertitude persiste : SpaceX parviendra-t-il à surmonter ces obstacles et à rassurer ses partenaires afin d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés, voire plus encore, notamment la possibilité de se rendre sur la Planète Rouge ?