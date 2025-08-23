Fortunes : ce célèbre sportif est désormais milliardaire

À 44 ans, Roger Federer franchit un nouveau cap. Selon Forbes, l’ancien numéro un mondial du tennis, retraité depuis 2022, rejoint le cercle très fermé des ex-sportifs milliardaires avec une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars. Vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, le Suisse marque une nouvelle étape dans une carrière déjà légendaire, portée autant par ses exploits sportifs que par des choix d’investissement stratégiques.

Une carrière légendaire au service d’une image mondiale

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire, Roger Federer a dominé le circuit pendant plus de deux décennies. Avec 20 titres du Grand Chelem, dont huit à Wimbledon et six à l’Open d’Australie, il a façonné un palmarès qui inspire encore les nouvelles générations. Son duel historique avec Rafael Nadal et Novak Djokovic a marqué l’ère moderne du tennis. Cette aura sportive a largement contribué à renforcer son attractivité auprès des sponsors, un atout essentiel dans la construction de sa fortune actuelle.

En parallèle de ses succès sur les courts, Federer a soigneusement cultivé son image, devenant une icône mondiale. Ses contrats publicitaires avec des marques prestigieuses ont posé les bases d’une indépendance financière durable, un modèle analysé par de nombreux spécialistes du marketing sportif.

Des investissements qui portent leurs fruits

Depuis son départ des courts en 2022, le Suisse s’est imposé comme un investisseur avisé. Il détient environ 3 % des parts de la marque de sport On, dont la capitalisation atteint près de 15 milliards de dollars. Ce choix stratégique s’ajoute à ses investissements dans la start-up chilienne NotCo, spécialisée dans les alternatives alimentaires, ainsi qu’à ses partenariats avec une douzaine de sponsors fidèles.

Forbes souligne que ses revenus hors compétitions — estimés à plus de 130 millions de dollars de gains en carrière — ont largement été réinvestis. Un exemple souvent cité dans les analyses économiques sur la reconversion des athlètes professionnels. Avec cette nouvelle étape, Roger Federer rejoint un club restreint où figurent déjà Michael Jordan et Magic Johnson, confirmant l’impact durable de sa marque personnelle sur et en dehors des courts.