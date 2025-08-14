Suisse : un enfant tue un sexagénaire en sautant dans une piscine

Un drame s’est produit mardi 12 août à La Chaux-de-Fonds, Suisse, lorsqu’un garçon de huit ans a accidentellement percuté un homme de 67 ans en sautant d’un plongeoir. Les autorités ont ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de l’accident.

Déroulement et interventions d’urgence

Aux environs de 14h30, l’enfant, a effectué un saut depuis un plongeoir de cinq mètres et a heurté la victime, qui se trouvait dans l’eau, selon la police locale. L’homme, résident local, a été pris en charge immédiatement par les secours mais est décédé sur place.

La situation a mobilisé l’ensemble des secours, incluant gendarmerie, police judiciaire, SMUR, pompiers du SIS des Montagnes neuchâteloises et ambulance. Les responsables ont précisé que les maîtres-nageurs avaient agi rapidement et conformément aux protocoles. Une cellule d’assistance psychologique a été mise en place pour les témoins et la piscine des Mélèzes a été temporairement fermée, avant d’ouvrir de nouveau le lendemain.

Enquête et suivi légal

Le ministère public suisse a lancé une instruction afin d’établir les causes et responsabilités liées à l’accident. L’enfant a été identifié et entendu par la police, mais ne sera pas poursuivi par la justice pénale des mineurs. D’après Blick, les autorités ont également vérifié auprès des hôpitaux et des pédiatres de la région que l’enfant n’avait pas subi de blessures.

Cet accident met en lumière la nécessité d’une surveillance renforcée autour des bassins, surtout lorsque de jeunes enfants sont présents.