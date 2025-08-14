Télévisions non autorisées sur satellite au Bénin : la HAAC met sa menace à exécution

Photo: DR

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a procédé, jeudi 14 août 2025, à la mise sous scellés des équipements de deux télévisions émettant illégalement par satellite. Toujours selon la publication qui a été faite sur les canaux digitaux de l’institution, il s’agit de HOPE TV et NOE TV, identifiées comme chaînes pirates.

L’opération s’est déroulée en présence d’un huissier de justice assermenté et d’agents de la Police républicaine. Elle intervient après plusieurs mises en demeure adressées aux responsables des deux médias, restées sans suite, et fait suite à la décision n°25-044 du 26 juin 2025.

Rappel du cadre juridique

Selon la HAAC, cette mesure vise à mettre un terme à des activités illégales persistantes dans le paysage audiovisuel béninois. L’institution rappelle que toute diffusion télévisuelle, qu’elle soit terrestre ou satellitaire, nécessite au préalable une autorisation formelle et le respect strict des cahiers des charges établis. « Cette opération s’inscrit dans la droite ligne de notre mission de protection de la presse et de tous les moyens de communication de masse », souligne la HAAC.