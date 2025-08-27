Top 3 des pays les plus sûrs du monde en 2025

Islande (Photo DR)

Selon le classement 2025 de l’Indice mondial de la paix (GPI), l’Islande, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande se distinguent par un haut niveau de stabilité et de sécurité. L’étude souligne comment la gestion des risques et des conflits impacte directement la vie des citoyens.

Islande : une stabilité durable

L’Islande conserve le premier rang depuis plus de quinze ans, grâce à une présence militaire limitée et l’absence de tensions internes ou externes significatives. Le GPI 2025 note une amélioration de 2 %, notamment dans les domaines sécurité, conflits en cours et militarisation. Cette régularité reflète l’efficacité des politiques nationales pour maintenir la paix et la protection des habitants. Le pays obtient un score de 1,095, reflétant l’efficacité des politiques nationales pour maintenir la paix et la protection des habitants.

Irlande et Nouvelle-Zélande : priorités sociales et sécurité intérieure

L’Irlande se classe deuxième, parmi les dix pays les mieux notés pour la sécurité quotidienne et le faible niveau de criminalité perçue. Le pays obtient un score de 1,312. Ses efforts pour réduire les forces armées et limiter les tensions internes contribuent à son classement élevé.

La Nouvelle-Zélande gagne deux positions pour atteindre la troisième place, avec un score de 1,313, portée par la diminution des incidents liés aux manifestations et au terrorisme. Les politiques publiques favorisent un sentiment de sérénité parmi les citoyens et renforcent la sécurité globale. L’analyse de ces mesures peut fournir des enseignements sur la gestion des risques nationaux.

L’Indice mondial de la paix : une mesure comparative

L’Indice mondial de la paix évalue annuellement 163 pays selon trois axes principaux : la militarisation, les conflits internes et externes et les conditions de sécurité. L’édition 2025 met en évidence un contexte international tendu, avec trois nouveaux conflits interétatiques recensés cette année, un niveau inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce classement permet de comparer objectivement la stabilité des nations et d’identifier les stratégies efficaces pour réduire les risques. La régularité dans la mise en œuvre de politiques sécuritaires et pacifiques demeure un facteur clé pour la position des pays dans le classement mondial.