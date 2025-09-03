Sénégal : Pas de ruptures sur le marché pour le Gamou à Tivaouana (autorités)

Photo Unsplash

À l’approche du Gamou, célébré ce jeudi soir à travers le territoire sénégalais, les autorités commerciales rassurent quant à l’approvisionnement des marchés. Cette commémoration religieuse, qui suit le calendrier musulman et mobilise annuellement des millions de fidèles convergeant vers Tivaouane, s’accompagne traditionnellement d’un jour férié le lendemain. L’affluence exceptionnelle de pèlerins transforme habituellement la ville sainte en un véritable défi logistique.

Un dispositif préventif renforcé

Face à l’ampleur de l’événement religieux, les services du Commerce départemental ont déployé une stratégie d’intervention musclée pour garantir la sécurité alimentaire des visiteurs. Oumar Seye, responsable du service local, relayé par iGFM, confirme que douze tonnes de marchandises défaillantes ont été évacuées des circuits de vente, représentant une perte évaluée à quinze millions de francs CFA.

Cette opération d’assainissement témoigne de la vigilance accrue des autorités. Tel un filet de sécurité tendu au-dessus du marché, une brigade spécialisée surveille chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. L’ensemble des agents régionaux, épaulés par des volontaires dédiés à la protection des consommateurs, forme un maillage territorial destiné à prévenir tout dysfonctionnement.

Stabilité des prix garantie

L’engagement des autorités va au-delà du simple contrôle sanitaire. Les responsables affirment que les réserves de produits essentiels demeurent adéquates pour répondre aux besoins amplifiés par l’afflux de pèlerins. Cette anticipation permet d’éviter les spéculations tarifaires qui accompagnent souvent les grands rassemblements religieux.

L’approche adoptée révèle une compréhension fine des enjeux économiques liés aux célébrations religieuses. En sécurisant simultanément la qualité et l’accessibilité des denrées, les autorités transforment un défi logistique majeur en démonstration de leur capacité organisationnelle.

Cette préparation minutieuse illustre l’évolution des pratiques administratives sénégalaises, où la gestion des événements religieux devient un laboratoire d’efficacité publique. Au-delà de la simple célébration spirituelle, le Gamou de Tivaouane constitue désormais un test grandeur nature de la coordination entre services publics et acteurs économiques locaux.