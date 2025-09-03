USA : Cardi B acquittée, elle évite une indemnisation record

Photo : DR

Cardi B, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almánzar, n’est pas seulement une figure incontournable du rap américain, elle est devenue un symbole de détermination et de créativité dans l’industrie musicale. Depuis ses débuts dans les clubs de New York jusqu’à ses tubes multiplatine, la rappeuse a marqué la scène mondiale par son énergie brute, ses paroles franches et sa capacité à transformer ses expériences personnelles en succès planétaires. Avec des récompenses prestigieuses et une influence qui dépasse largement la musique, Cardi B a imposé sa voix au-delà des studios, devenant également une personnalité publique suivie pour ses opinions tranchées et son franc-parler. C’est donc sous les projecteurs de cette notoriété que se joue désormais une affaire judiciaire qui a retenu l’attention du public américain.

Un procès houleux mais un verdict favorable

Mardi, le tribunal civil chargé de juger l’affaire entre Cardi B et Emani Ellis a donné raison à la rappeuse, mettant fin à des mois de tensions médiatiques. L’accusation, portée par une agente de sécurité réclamant 24 millions de dollars, reprochait à la chanteuse une agression survenue en février 2018, incluant des crachats et des griffures lors d’une visite médicale. Cardi B a toujours nié ces accusations, insistant sur le fait qu’elle n’avait jamais touché la plaignante et que l’incident avait été amplifié par une approche agressive de l’agente de sécurité. Selon sa défense, la situation avait dégénéré à cause de tentatives d’intimidation, et le personnel médical avait dû intervenir pour calmer la situation.

Pour la rappeuse, ce procès représentait plus qu’une simple bataille juridique : il s’agissait d’un avertissement à quiconque tenterait des poursuites frivoles à son encontre. À la sortie du tribunal, elle a fermement affirmé qu’elle n’accepterait jamais un règlement à l’amiable pour un dossier sans fondement et qu’elle riposterait contre toute tentative de pression financière injustifiée.

Une carrière et une image préservées

Cet acquittement évite non seulement à Cardi B une indemnisation record, mais il préserve également son image publique et sa carrière musicale. La rappeuse, déjà habituée à naviguer entre controverse et succès, démontre ainsi sa résilience face aux défis extérieurs, confirmant que sa notoriété ne se limite pas à ses performances artistiques. L’affaire souligne également les risques auxquels peuvent être confrontées les personnalités publiques dans le domaine juridique, où la célébrité peut amplifier chaque accusation, vraie ou supposée.

En quittant la salle d’audience, Cardi B renforce son rôle de figure intransigeante et confiante, prête à défendre son intégrité autant que sa musique. Pour ses fans et l’industrie, ce procès clos par un verdict en sa faveur réaffirme qu’elle demeure non seulement une artiste influente, mais aussi une personnalité capable de faire face aux pressions médiatiques et judiciaires avec détermination.