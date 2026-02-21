Afrique : top 10 des pays les plus endettés auprès du FMI en février 2026

Le poids de la dette s’alourdit. Certains États africains dépassent plusieurs milliards de dollars de crédits d’après la dernière mise à jour des dettes des pays auprès du FMI.

Égypte en tête, suivi par la Côte d’Ivoire

Selon les données du FMI, les encours de crédits sont d’abord publiés en Droits de Tirage Spéciaux (DTS), une unité de compte utilisée par l’institution. Pour faciliter la lecture, les montants sont souvent convertis en dollars américains à titre indicatif.

Au 20 février 2026, l’Égypte totalise 5,89 milliards de dollars de prêts (équivalent DTS), plaçant le pays en tête du classement africain. La Côte d’Ivoire suit avec 3,63 milliards, puis le Kenya (2,94 milliards), le Ghana (2,84 milliards) et l’Angola (2,50 milliards).

Publicité

Ces montants reflètent la dépendance de certains gouvernements à l’égard des financements extérieurs pour stabiliser leurs économies et financer des infrastructures. La République démocratique du Congo, avec 2,22 milliards, et l’Éthiopie (1,76 milliard) montrent que la dette du FMI touche aussi des pays à forte population et croissance rapide. La Tanzanie (1,34 milliard), la Zambie (1,27 milliard) et le Cameroun (1,18 milliard) complètent le top 10.

Projets financés et contraintes économiques

Des prêts massifs servent souvent à soutenir les budgets nationaux, les investissements publics et les programmes sociaux. Les États utilisent ces fonds pour développer routes, centrales électriques ou systèmes de santé, tout en essayant de maintenir un équilibre budgétaire fragile. Les décisions du FMI peuvent conditionner l’octroi de nouvelles lignes de crédit, influençant la stratégie économique des gouvernements concernés.

Top 10 africain des encours de crédit FMI (février 2026)