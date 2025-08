Trump envisage des rencontres séparées avec Poutine et Zelensky pour tenter de relancer un dialogue sur la guerre en Ukraine

Photo : © WALTER

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa troisième année, Donald Trump, désormais président des États-Unis depuis janvier 2025, envisage de relancer une initiative diplomatique en proposant de rencontrer séparément Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, avant d’éventuellement organiser un entretien trilatéral. Une information rapportée par le New York Times et confirmée par son équipe, qui souligne la volonté du président américain de s’impliquer personnellement dans la recherche d’une issue au conflit.

Une séquence diplomatique en préparation

Selon son entourage, Donald Trump est prêt à rencontrer les présidents russe et ukrainien « dès la semaine prochaine« , une prise de position qui pourrait marquer un tournant dans la dynamique diplomatique actuelle. Sa porte-parole, Karoline Leavitt, a indiqué que le président américain était « ouvert » à ces échanges bilatéraux, précisant que les autorités russes avaient manifesté leur intérêt pour une telle entrevue.

Publicité

Cette proposition intervient dans un contexte où les efforts de médiation internationaux peinent à aboutir. Alors que plusieurs pays, dont la Suisse et la Chine, ont tenté de jouer un rôle de facilitateur ces derniers mois, aucune initiative n’a permis, jusqu’ici, d’enclencher un véritable processus de désescalade.

Un geste symbolique ou une démarche stratégique ?

La volonté de Donald Trump de rencontrer les deux dirigeants séparément, puis ensemble, soulève plusieurs interrogations. Sur le plan diplomatique, une telle démarche pourrait repositionner les États-Unis comme un acteur central dans le traitement du conflit, après une période d’approche plus distante adoptée durant les premiers mois de sa présidence.

Du côté de Moscou, l’ouverture à une rencontre pourrait s’inscrire dans une stratégie visant à obtenir un levier politique face à des sanctions persistantes, et à jauger les marges de manœuvre de la nouvelle administration américaine. Quant à Kyiv, toute discussion impliquant la Russie reste conditionnée à des garanties sur la souveraineté territoriale et le retrait des troupes étrangères, des lignes rouges que Volodymyr Zelensky a jusqu’ici fermement maintenues.

Une initiative au timing délicat

L’annonce de ces possibles rencontres survient alors que la guerre a profondément transformé l’équilibre sécuritaire en Europe de l’Est, provoquant un réarmement massif dans plusieurs pays voisins et renforçant le rôle de l’OTAN. Toute initiative américaine est donc scrutée par les alliés européens, notamment ceux de l’Est, qui restent prudents face à une éventuelle négociation directe entre Washington, Moscou et Kyiv.

Publicité

Dans ce contexte, les prochains jours seront décisifs pour mesurer si cette proposition de dialogue constitue un véritable début de médiation ou un signal diplomatique sans suite immédiate. La réponse des parties concernées, notamment celle de Volodymyr Zelensky, pourrait déterminer la nature et la portée de ce nouvel épisode diplomatique.