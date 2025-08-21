Andreï Belooussov

Alors que Donald Trump a récemment tenté d’obtenir un soutien international pour un processus de paix en Ukraine, Moscou poursuit ses opérations militaires. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir visé plusieurs positions ukrainiennes avec des bombes FAB et des missiles Kh-39.

Les tractations diplomatiques contrastent avec les combats

Les discussions menées par Donald Trump au cours des dernières semaines, notamment avec Vladimir Poutine en Alaska et Volodymyr Zelensky à Washington, n’ont pas encore abouti à une feuille de route claire. Le président américain a évoqué l’idée d’une force internationale de sécurité, tout en écartant l’adhésion immédiate de l’Ukraine à l’OTAN. Ces rencontres, suivies de près par les capitales européennes, visent à ouvrir la voie à un accord politique, même si les positions restent éloignées.

Pendant que ces négociations s’esquissent, les opérations armées se poursuivent sur le terrain. La Russie a indiqué avoir mené de nouvelles frappes dans l’est de l’Ukraine, illustrant le décalage entre les efforts diplomatiques et la réalité militaire.

Des positions ukrainiennes ciblées par des frappes aériennes

Selon le ministère russe de la Défense, des points de déploiement temporaire et un poste de commandement de drones appartenant aux forces ukrainiennes ont été identifiés près de Mirnograd, Artiomovka et Dvouretchanskoïé. Ces sites concernaient notamment la 15e brigade de défense territoriale de la Garde nationale, la 153e brigade de fusiliers motorisés et la 3e brigade de chars.

Les frappes auraient été effectuées à l’aide de bombes aériennes FAB-3000 et FAB-500 équipées de modules de correction, ainsi que de missiles Kh-39. Moscou affirme que la destruction des cibles a été confirmée en temps réel.

Toujours selon la partie russe, les unités ukrainiennes subiraient de lourdes pertes et seraient contraintes de se replier, ce qui aurait fragilisé leur organisation tactique sur la ligne de front. Ces annonces interviennent alors que la communauté internationale s’interroge sur l’efficacité des pourparlers en cours et sur les perspectives d’un règlement durable du conflit.