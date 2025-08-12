Ukraine – Russie : Trump douche les espoirs de Zelensky

Photo : Anadolu

Ce lundi, lors d’une intervention à la Maison Blanche, Donald Trump a suggéré qu’un échange de territoires entre l’Ukraine et la Russie pourrait être une solution pour mettre fin au conflit. Cette proposition contraste avec la volonté affichée par Volodymyr Zelensky et son gouvernement, qui souhaitent récupérer l’intégralité des territoires ukrainiens perdus depuis 2014.

Un compromis territorial pour apaiser les tensions

Trump a reconnu que la Russie contrôle actuellement des zones stratégiques qu’elle considère comme avantageuses. Il a indiqué qu’il entend discuter directement avec le président russe Vladimir Poutine afin de négocier un possible échange de territoires, dans l’espoir de favoriser un règlement pacifique. Cette démarche, bien que novatrice, souligne la complexité des revendications territoriales dans ce dossier.

Publicité

La quête ukrainienne d’une intégrité totale

Depuis le début de la guerre, l’Ukraine revendique la restauration complète de ses frontières issues de la dissolution de l’Union soviétique, refusant toute concession territoriale. Cette position est soutenue par plusieurs instances internationales, qui appellent au respect de la souveraineté ukrainienne sur l’ensemble de son territoire, y compris la péninsule de Crimée. Toutefois, sur le terrain, des voix admettent que la récupération intégrale s’annonce difficile à court terme.

Une solution délicate dans un contexte tendu

L’idée d’un échange territorial divise les observateurs. Si certains y voient un moyen pragmatique de réduire les affrontements, d’autres soulignent les risques qu’elle fait peser sur la stabilité régionale et la légitimité des droits territoriaux. La rencontre imminente entre Trump et Poutine est donc suivie avec attention, dans l’espoir d’une avancée diplomatique susceptible d’atténuer un conflit aux enjeux majeurs.

Cette proposition montre les défis d’une résolution pacifique dans une zone où s’opposent volontés nationales et réalités géopolitiques complexes.