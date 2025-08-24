Ukraine : Trump valide l’envoi de 3.300 missiles ERAM

Photo : The Epoch Times / Flickr

Washington a validé cette semaine un nouveau paquet d’aide militaire évalué à 850 millions de dollars. L’élément central est l’envoi de 3.300 missiles aériens ERAM, attendus en Ukraine d’ici six semaines, selon des sources citées par la presse américaine.

Un armement stratégique au cœur du soutien occidental

L’administration américaine a donné son feu vert à la fourniture de missiles ERAM (Extended Range Attack Munition), dont la portée varie entre 240 et 450 kilomètres. Cette livraison, qui s’inscrit dans un programme global financé en partie par des pays européens, pourrait renforcer la capacité de Kiev à frapper en profondeur. Le Pentagone devrait toutefois conserver un rôle central, car l’Ukraine devra obtenir son aval avant toute utilisation opérationnelle.

Publicité

Ce nouvel appui militaire illustre la continuité de l’engagement occidental auprès de Kiev, alors que d’autres programmes de défense ont déjà été mis en place ces derniers mois. Plusieurs analystes estiment que cette fourniture d’armement pourrait s’accompagner de conditions précises, notamment sur l’emploi de systèmes de longue portée. Des experts rappellent aussi que ce type de matériel a souvent un impact sur l’équilibre des négociations, un sujet régulièrement abordé dans les colonnes de journaux spécialisés.

Un calendrier lié aux rencontres diplomatiques

Le feu vert américain n’est pas intervenu par hasard. L’approbation de ce paquet avait été retardée jusqu’à la tenue des entretiens entre le président Donald Trump, son homologue russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le sommet organisé en Alaska, suivi d’une rencontre à Washington, avait été présenté comme une tentative de relancer un dialogue autour de la guerre en Ukraine.

Ces discussions ont mis en lumière les divergences persistantes sur les garanties de sécurité et sur le rôle futur des alliés européens. Plusieurs sources diplomatiques évoquent la volonté de la Maison-Blanche d’associer tout geste militaire à une dynamique politique. L’administration américaine cherche ainsi à équilibrer pressions militaires et perspectives de négociation, un point que les observateurs considèrent comme déterminant pour la suite des événements. L’évolution de ce dossier sera suivie de près à Kiev comme à Moscou, où l’arrivée des missiles ERAM est attendue dans les prochaines semaines.