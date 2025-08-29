Un YouTubeur meurt emporté par les eaux en plein tournage

Sagar Tudu (Photo DR)

Le vidéaste Sagar Tudu, âgé de 22 ans, a trouvé la mort alors qu’il réalisait des images près de la cascade de Duduma, dans l’État d’Odisha, en Inde. Le jeune homme, originaire de Berhampur, animait une chaîne consacrée à la photographie et aux paysages naturels. Le courant soudain, provoqué par l’ouverture du barrage de Machkund après de fortes pluies, l’a emporté malgré des tentatives de secours.

Une recherche toujours en cours

Alors qu’il se tenait sur un rocher pour filmer, l’arrivée brutale d’un flux d’eau a rendu toute fuite impossible. Des témoins ont indiqué avoir tenté de lui lancer une corde, sans succès. Les autorités ont mobilisé la police, les pompiers et une unité spécialisée dans les catastrophes pour retrouver le corps. Jusqu’à présent, seules ses affaires personnelles ont été retrouvées. Les images de la scène, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont suscité de nombreux commentaires, oscillant entre tristesse et critiques sur la prise de risque.

Cet accident relance le débat sur la sécurité des tournages amateurs dans des zones naturelles connues pour leur dangerosité. Certains observateurs appellent à renforcer l’encadrement, à l’image des restrictions déjà appliquées dans certains sites touristiques. Ce contexte pourrait nourrir des réflexions plus larges, comme l’ont déjà évoqué des experts dans d’autres cas médiatisés.

D’autres drames liés aux selfies et aux vidéos

L’accident rappelle une série de tragédies survenues ces dernières années lors de prises de vues risquées. En Inde, plusieurs jeunes ont trouvé la mort en cherchant à immortaliser des selfies au bord de falaises ou de rivières en crue. Le phénomène dépasse toutefois les frontières du pays : des accidents similaires ont été signalés en Europe et en Amérique latine. Une étude de l’All India Institute of Medical Sciences a recensé plus de 250 décès dans le monde entre 2011 et 2017 en lien avec des selfies dangereux. Certaines autorités locales ont depuis instauré des « zones interdites aux selfies » pour limiter les risques.

Les opérations de recherche se poursuivent à la cascade de Duduma, alors que la disparition de Sagar Tudu illustre une fois de plus les dangers liés à la quête d’images spectaculaires.