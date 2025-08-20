USA : crash d’un avion de l’armée

Chasseur américain Photo d'illustration -Pixabay

Un accident impliquant un avion de chasse de la Marine américaine a eu lieu dans la matinée de ce 20 Août au large des côtes de Virginie. Un F/A-18E Super Hornet, en vol d’entraînement de routine, s’est écrasé dans les eaux océaniques. Le média américain CBS a notifié que Le pilote, affecté au Strike Fighter Squadron 83, a réussi à s’éjecter juste avant le crash.

Les autorités ont rapidement déployé des équipes de recherche et de sauvetage. Le pilote a été localisé et secouru dans les plus brefs délais. Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour une évaluation médicale. Les informations concernant son état de santé n’ont pas encore été officiellement communiquées.

La Marine américaine a lancé une enquête pour déterminer les causes de cet accident. Un porte-parole de la Marine a précisé que le vol faisait partie des exercices d’entraînement réguliers menés par l’escadrille. Cet incident survient dans un contexte où la sécurité aérienne reste une priorité pour les forces armées américaines. L’enquête pourrait fournir des détails précieux sur les circonstances ayant conduit à ce crash.