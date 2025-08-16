USA: la tradition insolite que Barack Obama perpétue depuis sa première campagne

Barack Obama ( AFP / Elijah Nouvelage)

L’ancien président Barack Obama conserve encore aujourd’hui une habitude née en 2008, lors de sa première campagne présidentielle. Sa femme, Michelle Obama, a révélé dans son podcast comme le rapporte le média Newsweek qu’il garde toujours sur lui certains objets considérés comme des porte-bonheur.

Une pratique héritée de la campagne présidentielle

Lors de l’émission IMO, qu’elle co-anime avec son frère Craig Robinson, Michelle Obama a expliqué que son mari avait commencé à recevoir des objets symboliques dès sa première campagne pour la Maison-Blanche. Des électeurs lui remettaient alors une variété de talismans – patte de lapin, statuette de Bouddha ou médailles religieuses – en guise de protection et d’encouragement.

Selon l’ancienne première dame, ces présents n’ont jamais été oubliés : ils ont été soigneusement conservés et constituent aujourd’hui une collection personnelle. Un représentant de l’ancien président a été sollicité pour un commentaire à ce sujet, sans réponse immédiate.

Des gestes devenus rituel quotidien

Michelle Obama a confié que son époux continue à se servir de ces porte-bonheur dans sa vie actuelle. Chaque matin, il choisirait quelques-uns de ces objets et les glisserait dans sa poche avant de sortir. Elle décrit ce rituel comme « une bénédiction » et une manière de garder à l’esprit le soutien reçu pendant ses années de campagne.

Cette habitude, qui illustre le lien entre l’homme politique et les citoyens qui l’ont accompagné dès ses débuts, s’inscrit aussi dans la manière dont l’ancien président valorise la mémoire collective. Le podcast, qui recevait pour cet épisode l’entraîneuse Dawn Staley, a permis de mettre en lumière cette facette plus intime de la vie de Barack Obama.