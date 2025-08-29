USA : Trump s’attaque encore à l’aide internationale

Donald Trump - Photo de REUTERS / TOM BRENNER

La politique étrangère des États-Unis a connu de profonds bouleversements depuis le retour de Donald Trump à la présidence. Ce 29 Août, la Maison-Blanche a confirmé que Trump souhaite réduire une fois de plus les fonds consacrés à l’aide internationale. Selon plusieurs médias, dont France24, il a demandé au Congrès d’approuver la suppression de 4,9 milliards de dollars supplémentaires.

Des coupes budgétaires ciblées

Cette décision concerne des programmes gérés par le département d’État, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et d’autres dispositifs d’assistance extérieure. Les fonds visés participent traditionnellement à la diplomatie humanitaire, au soutien aux pays en crise ou encore au financement de projets de développement.

Pour que cette mesure devienne effective, Donald Trump devra obtenir l’aval du Congrès. La majorité républicaine dans les deux chambres lui donne une marge de manœuvre importante, mais des débats sont attendus. Certains élus pourraient s’inquiéter de l’impact de cette réduction sur l’image des USA dans le monde, alors que d’autres y voient une manière de réorienter les priorités budgétaires vers l’intérieur du pays.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump remet en question l’utilité de l’aide internationale. En début de mandat, il avait déjà réduit certains budgets et dénoncé ce qu’il considérait comme des « dépenses inutiles ». La nouvelle coupe proposée de 4,9 milliards de dollars s’inscrit donc dans une continuité, mais elle intervient dans un contexte mondial tendu, où les crises humanitaires et sécuritaires se multiplient.