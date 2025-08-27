Visas européens : le Niger riposte et applique la réciprocité

Tiani (DR)

Le Niger a récemment ajusté sa politique de délivrance de visas en Europe, impactant plusieurs pays hors de l’espace Schengen. Cette mesure intervient alors que les citoyens nigériens étaient contraints de se déplacer pour accomplir les formalités d’obtention de visa.

Relations tendues avec certains pays européens

Les liens entre le Niger et plusieurs États européens se sont durcis ces derniers mois, suite aux difficultés rencontrées par les Nigériens pour obtenir des visas. Faute de délivrance locale par les ambassades européennes à Niamey, les citoyens nigériens devaient se rendre dans des pays voisins pour déposer leurs dossiers. Selon le ministre des Affaires étrangères nigérien, Bakary Yaou Sangaré, les requêtes visant à autoriser les représentations européennes à Niamey sont restées sans réponse, accentuant les tensions.

Une note interne du ministère, publiée le 20 août dernier, précise que la limitation des points de délivrance des visas en Europe repose sur le principe de réciprocité. Cette démarche cherche à garantir un traitement équilibré pour les ressortissants nigériens, dans le respect des accords bilatéraux et des normes diplomatiques internationales.

Les nouvelles conditions de délivrance des visas

Désormais, seules les ambassades du Niger à Genève, Ankara et Moscou peuvent délivrer des visas aux ressortissants des pays suivants : Belgique, Italie, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni. L’ambassade du Niger à Bruxelles reste compétente exclusivement pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

Les Nigériens doivent donc se conformer à ces nouvelles procédures, qui influent sur les voyages professionnels, académiques ou familiaux. Cette décision montre une démarche diplomatique fondée sur la réciprocité, tout en respectant les engagements internationaux du pays.