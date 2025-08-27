Vote de défiance à la mairie de Kandi au Bénin : Les précisions du parti Fcbe

Le Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a annoncé un vote de défiance à l’encontre de dix élus communaux de Kandi, récemment passés au parti Les Démocrates (LD). Cette décision fait suite à la démission de ces élus, élus initialement sur la liste du FCBE, et à leur ralliement au camp de l’ancien président Boni Yayi.

Pour Prosper Adoukonou, conseiller juridique du parti, le départ de ces élus et leur maintien dans leurs fonctions constitue une situation inacceptable. Sur Bip Radio, il indique que, les élus ne peuvent pas quitter un parti qui les a fait élire et continuer à jouir des prérogatives liées à cette position.

Selon lui, le vote de défiance est parfaitement conforme aux textes et lois en vigueur : « Le parti qu’ils ont rejoint ne peut dénoncer un vote de défiance à leur égard. C’est tout à fait normal et légal que FCBE leur retire sa confiance. » Parmi les dix élus concernés figurent le premier adjoint au maire, les présidents de commission ainsi que plusieurs chefs d’arrondissement. Le vote de défiance, initialement annoncé pour le mercredi 27 août 2025, aurait déjà été réalisé selon certaines sources.

La réaction de LD

Lors d’une conférence de presse, Les Démocrates a réaffirmé son soutien aux élus démissionnaires, saluant leur « courage » et qualifiant leur rassemblement de « moment historique ». Le parti a condamné l’initiative de FCBE et dénoncé l’implication présumée de la mouvance présidentielle, estimant que cette dernière soutiendrait le FCBE. Le LD a également souligné l’importance de ces élus pour sa nouvelle dynamique locale. « Ils ont écouté la voix des populations de la commune de Kandi et rejoint le Parti Les Démocrates pour poursuivre le développement du territoire », a insisté un représentant du parti.